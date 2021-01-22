Об'єднання УНР і ЗУНР стало важливою подією в житті українців та державному розвитку нації. З нагоди цієї величної дати пропонуємо переглянути цікаву добірку книг до Дня соборності.

Об'єднання УНР і ЗУНР стало не просто датою в календарі. Насправді 22 січня 1919 року ідея соборності українських земель набула державного статусу. І після неоголошеної війни Росії Україні бачення того, "куди йдемо, який лишаєм слід", стає все важливіше. Хтось міркує, хтось планує, хтось вже згорів в боротьбі за одну єдину соборну Україну. Але політика та історія поняття відносні, а ми всі живі і змушені реагувати на ті чи інші загальноукраїнські процеси.

До слова Кращі книги, які не можна пропустити: ідеї для читання

До Дня Соборності України пропонуємо підбірку книг від "Нашого Формату", яка вартує того, щоб трішки спинитися і подумати.

"Я змішаю твою кров з вугіллям". Зрозуміти український Схід" Олександр Михед

Годі шукати кращої нагоди читати цю книгу, ніж День соборності України. Свято, яке мають відчувати українці усіх куточків держави, тоді воно має сенс.

Що ж відчувають більшість українців, згадуючи про Схід? Що відчувають і як живуть самі східняки?

Відповіді на ці питання шукав Олександр Михед, вирушивши в 2016 році в кількарічну подорож до 6 міст Донеччини та Луганщини: Костянтинівку, Покровськ (колишній Красноармійськ), Добропілля, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут (колишній Артемівськ).

Окрім історій пересічних мешканців згаданих міст, у книзі вміщено інтерв’ю із людьми Сходу, які давно є значними особистостями для усієї України. Це Сергій Жадан, Роман Мінін, Володимир Рафєєнко, Алевтина Кахідзе, Ігор Козловський та Олена Стяжкіна. І це гарна нагода познайомитися з цими людьми ближче.

"Скоропадський. Спогади 1917-1918"

Ця книга чудово відповідає назві серії, у якій її позиціонує видавництво – "Для вічних пошуків правди". Видання підготовлене фахівцями Інституту археографії Академії наук, видання з коментарями, ґрунтовною післямовою і анотованим покажчиком імен.

Хто не чув вислову про те, що історія циклічна, тому так актуально оглянутися назад: що передувало підписанню Акту Злуки? Чому Україна не змогла зберегти державу століття тому?

Постать Павла Скоропадського настільки ж цікава, наскільки і не популяризована. І ніякий інший жанр не наближує ближче до особистості, ніж мемуари. Наш люд із задоволенням сварить і обвинувачує державних діячів, а от саме такі книги дозволяють "побути у шкурі" політика, порозмірковувати: як можна було вчинити за таких обставин?

"Перспективи української революції" Степан Бандера

Ніяке ім’я так не впливає так на національно свідомих українців та на ворогів України як Степана Бандери. Навколо жодного імені не виникає таких палких суперечок.

І кожен, хто бажає вести дискусії у цій царині, має прочитати цю книгу, аби не бути голослівними і не переказувати часом безглузді міфи, створені радянською пропагандою. Чим більше читачів матиме ця книга, тим більше це легендарне ім’я об’єднуватиме українців, а не породжуватиме ворожнечу.

Степан Бандера аналізує, розвінчує, застерігає. І не слід вважати, що це справи давно минулих років, чого лише варте сьогодні його застереження не покладатися на США та західних політиків, а йти своїм власним шляхом боротьби із північним сусідом.

Примітно, що книга має сучасну цікавинку – QR-коди, завдяки яким читач зможе потрапити в онлайн-медіатеку, де зібрано видання, зображення та навіть медіатеку Степана Бандери.

"Політики не брешуть. 10 законів взаємодії політиків і виборців" Вадим Денисенко, Юрій Вишневський.

Оглядаючись назад, аналізуючи помилки і переваги державних діячів різного часу української історії, не забуваймо для чого ми це робимо. Звісно, щоб реалізувати їх найкращі наміри і будувати сильну незалежну Україну, рухатися вперед у правильному напрямку.

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На щастя, зараз українці мають змогу впливати на політичне життя країни. І на жаль, часто роблять це бездарно, демонструючи інфантильність, небажання розбиратися глибше у державних процесах, купуючись на популістичні обіцянки політиків.

"Політики не брешуть…" – якраз та книга, якою автори намагаються реалізувати просвітницьку місію для широкого загалу виборців, використовуючи свій досвід політичних журналістів. Як і годиться таким виданням, воно має виклад доступною мовою та чітку нескладну структуру: зміст її складається із передмови та 10 розділів-законів взаємодії політиків і виборців. Читати легко і головне – корисно.

"Справа Василя Стуса. Збірка документів із архіву колишнього КДБ УРСР" Вахтанг Кіпіані

Книга, яка вже стала брендом і чи не єдина книга, яка нагадала нам за останні роки, що таке цензура насправді. Погодьтеся, коли в сучасному світі забороняють книгу, відчуваєш як мінімум дискомфорт.

Героїчна постать Василя Стуса однозначно об’єднує українців: народжений на Вінниччині, виріс і працював на Донеччині, один із вільних духом шістдесятників з різних куточків України.

Український журналіст, публіцист та історик, автор книги Вахтанг Кіпіані наближає Стуса до читача. У книзі зібрано архівні документи з кримінальної справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів. І відомий всім нам зі школи поет Василь Стус зростає на очах. Його постать є водночас і трагічною і героїчною, незламною і навіть ліричною. Ознайомившись із наведеними матеріалами, читачі дізнаються про невідомі факти із життя, ув’язнення та загибелі Стуса, які досі охороняли під грифом "Секретно".

Автор: Назарій Вівчарик