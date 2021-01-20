Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії для молодих письменників та митців. Стипендії глави держави будуть виплачуватися близько 200 особам.

Зеленський призначив стипендії

Президент України Володимир Зеленський призначив стипендії для молодих письменників та митців. Про це повідомили на сайті глави держави.

До слова Кращі книги, які не можна пропустити: ідеї для читання

Стипендія президента виплачуватиметься молодим письменникам і митцям у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.

Згідно з повідомленням, стипендії глави держави були призначені майже для 200 осіб. Зокрема, 22 письменникам, 89 діячам у сфері музичного мистецтва, 28 діячам у сфері театрального мистецтва, 25 діячам у сфері образотворчого мистецтва, 10 діячам у сфері хореографічного мистецтва, 14 діячам естрадно-циркового мистецтва та 6 кіномитцям.

Указ Зеленського набуде чинності з 1 січня 2021 року.

Що відомо про стипендії президента