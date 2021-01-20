Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии для молодых писателей и художников. Стипендии главы государства будут выплачиваться примерно 200 лицам.

Зеленский назначил стипендии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии для молодых писателей и художников. Об этом сообщили на сайте главы государства.

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Стипендия президента выплачиваться молодым писателям и художникам в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства.

Согласно сообщению, стипендии главы государства были назначены почти для 200 человек. В частности, 22 писателям, 89 деятелям в сфере музыкального искусства, 28 деятелям в области театрального искусства, 25 деятелям в сфере изобразительного искусства, 10 деятелям в сфере хореографического искусства, 14 деятелям эстрадно-циркового искусства и 6 кинохудожникам.

Указ Зеленского вступил в силу с 1 января 2021 года.

Что известно о стипендиях президента