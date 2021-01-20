Владимир Зеленский назначил стипендии для молодых писателей и художников
Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии для молодых писателей и художников. Стипендии главы государства будут выплачиваться примерно 200 лицам.
Зеленский назначил стипендии
Президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии для молодых писателей и художников. Об этом сообщили на сайте главы государства.
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Стипендия президента выплачиваться молодым писателям и художникам в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства.
Согласно сообщению, стипендии главы государства были назначены почти для 200 человек. В частности, 22 писателям, 89 деятелям в сфере музыкального искусства, 28 деятелям в области театрального искусства, 25 деятелям в сфере изобразительного искусства, 10 деятелям в сфере хореографического искусства, 14 деятелям эстрадно-циркового искусства и 6 кинохудожникам.
Указ Зеленского вступил в силу с 1 января 2021 года.
Что известно о стипендиях президента
- Стипендия президента может быть назначена гражданам Украины в возрасте от 14 до 35 лет.
- Сумма стипендии равна одному прожиточному минимуму для трудоспособных лиц.
- С 1 января стипендия составляет 2189 гривен.
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