2020 год подарил немало новых качественных книг от украинских и зарубежных авторов, прочитать которые никогда не поздно.

24 канал собрал книги, которые вошли в короткие списки лучших произведений 2020 года по версиям BBC и Всеукраинского рейтинга "Книга года".

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София Андрухович. "Амадока"

София Андрухович. "Амадока" / Фото "Издательства Старого Льва"

Это – третий роман Софии Андрухович. Он большой, но однозначно стоит каждой потраченной на него минуты.

Герой романа, после тяжелого ранения в ходе российско-украинской войны на Донбассе, теряет память. Лицо его, изуродованное травмой, неузнаваемо. Личность, из-за отсутствия документов, установить невозможно. В таком состоянии его находит женщина, которая считает его своим потерянным на войне мужем и пытается возобновить или хотя бы выстроить заново его память.

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Название романа отсылает нас к таким парадоксам памяти. Амадока, как указано в рецензии, – крупнейшее в Европе озеро, "расположенное на территории современной Украины, впервые упомянутое Геродотом и в течение нескольких веков воспроизводимое на картах средневековыми картографами, до своего внезапного и полного исчезновения". Собственно, вокруг поиска ответа на вопрос как исчезают большие озера и целые миры и что остается взамен, и сплетен сюжет романа.

Его узоры образуют разнообразные картины, объединенные Временем, Войнами и Памятью. Они связаны между собой, хотя, на первый взгляд, существуют в разном времени и среди различных водоворотов событий: АТО, Холокост, Расстрелянное Возрождение. Все они забирали много людей, о которых кто-то должен помнить.

Сергей Сергеевич Saigon. "Юпак"

Сергей Сергеевич Saigon. "Юпак" / Фото издательства "Белка"

"Юпак" – это роман об украинском степном селе. С его особыми, еще не искаженными чрезмерным присутствием мобильных и соцсетей, традициями, диалектом, порядками и обычаями.

"Юпак" – сленговое название культового мотоцикла Советского Союза "Юпитер". Но сама книга не про мотоцикл. Она о том, какова жизнь нормальных пацанов, которые жили в селе, когда там появился интернет. Хотя на самом деле нормальные пацаны всех времен чем-то очень похожи между собой.

Автор книги – ветеран войны на Донбассе Сергей Сергеевич Saigon – видел, что те, кто ушел на войну, совукрлит не читают. По его словам, "заинтеллектуализировать литературу" и сделать ее понятной для узкого круга, а потом жаловаться, что она не слишком интересна широкой публике, "это немножко не то". Он убежден, что для того, чтобы украинская книга была успешной, ей нужна очень хорошая история (она же – рассказ или story). И он такую ​​историю написал. Живим, неакадемическим языком. Которая никого не оставит равнодушным.

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Бриттани Барнетт. "Стук в полночь"

Бриттани Барнетт. "Стук в полночь" / Фото Amazon

Эта книга стала лучшей в 2020 году по версии Amazon. Это – автобиографическая история молодой юристки, которая стала одной из активисток борьбы за внедрение реформы уголовного правосудия в США.

Свою карьеру она посвятила работе над освобождением американцев, отбывавших пожизненное заключение за ненасильственные преступления. Во время студенческой стажировки в Окружном суде Техаса Барнетт заметила дело Шаранды Джонс. Женщину в 90-х за распространение кокаина наказали излишне сурово – ее приговорили к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Барнетт взялась помогать Джонс и добилась ее освобождения. С этого началась история ее успеха. В целом благодаря ей на свободу выпустили более 40 американцев с подобными историями.

Сейчас Барнетт возглавляет несколько организаций по защите прав заключенных, одну из них – Buried Alive – спонсирует Ким Кардашьян. Она также основала некоммерческую организацию Girls Embracing Mothers, которая поддерживает девушек, чьи матери находятся в тюрьме.

Книга, название которой Барнетт позаимствовала из проповеди Мартина Лютера Кинга, рассказывает о ее пути из мира корпоративной бухгалтерии на поле битвы в области права.

Анастасия Леухина. "Совсем не страшная книга"

Анастасия Леухина. "Совсем не страшная книга" / Фото издательства "Дух и литера"

Анастасия Леухина, преподаватель коммуникаций, разрешения конфликтов и переговоров, поняла, что такая книга нужна людям, когда началась ее борьба с маминой раковой опухолью.

Эта книга о тех, кто боролся, победил или проиграл в борьбе за жизнь с раком. Она также о тех, кто был рядом, и помогал пройти эту борьбу. И она действительно не страшная, несмотря на то, что написана на непростую тему. Она включает реальные истории, на примере которых можно понять, что даже рак не может забрать то время, которое остается человеку, и что каждый человек имеет право достойно пройти это испытание. Потому что какой бы сложной не была жизнь, все же это жизнь. "Она прекрасна. Несмотря, вопреки и благодаря", – пишет автор.

Эта книга – своеобразная замена стандартных "держитесь" или "пусть все будет хорошо". Через истории реальных людей она показывает большинство проблем, которые сегодня есть в этой сфере и предлагает для них варианты решения.

Дорж Бату. "Моцарт 2.0"

Дорж Бату. "Моцарт 2.0" / Фото "Издательства Старого Льва"

Представляете, сколько невероятных историй могли бы произойти с великим композитором, если бы он вдруг оказался в центре современного мегаполиса? Вот Дорж Бату представил и подарил Вольфгангу Моцарту вторую жизнь. Которая начинается с полицейского участка Нью-Йорка. Там Моцарта имеют за ряженого туриста, который не дошел домой после костюмированной вечеринки. И еще и ведет себя несколько странно, и говорит вещи, не совсем совместимые с реальностью.

История получилась легкая, остроумная и очень атмосферная. Как Моцарт будет приспосабливаться к новой реальности и доказывать, что он – это именно тот гениальный композитор, которого знает весь мир. В ней много счастья, поводов для размышлений и музыки.

Атмосферность усиливается QR-кодами с видеороликами, где сплетены музыка Моцарта и виды Нью-Йорка. Музыка помогает украсить реальность. После этой книги это понимается особенно отчетливо.

Вахтанг Кипиани. "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР"

Вахтанг Кипиани. "Дело Василия Стуса" / Фото издательства Vivat

Одна из самых популярных в Украине книг в последнее время. Эта работа историка и публициста Вахтанга Кипиани об уголовном деле, жизни и смерти украӥнського поэта-диссидента Василия Стуса могла бы стать одной из многих публицистических книг, посвященных украинским писателям.

Но бывший "адвокат" Стуса Виктор Медведчук через суд добился запрета на распространение книги, которая якобы порочит его честь, достоинство и профессиональную репутацию. В результате первый тираж уже запрещенной книги раскупили в первый же день, а издательство Vivat заявило, что допечатает еще тысячи экземпляров. Включив в него решение суда, который запретил упоминать имя политика Виктора Медведчука как адвоката, который проиграл дело украинского поэта в советском суде.

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Эту книгу стоит прочитать и для того, чтобы понимать, как прошлое формирует наше настоящее, и чтобы больше узнать о человеке, который был слишком ярким поэтом, чтобы его забыть.

Катажина Грохоля. "Хьюстон, у нас проблемы"

Катажина Грохоля. "Хьюстон, у нас проблемы" / Фото "Издательства Старого Льва"

Этот увлекательный и веселый роман польской писательницы Катажины Грохоли называют мужской версией "Дневника Бриджит Джонс". Главный герой книги – тридцатидвухлетний кинооператор Иеремия. В начале книги его постоянно хочется назвать бидося и обнять. Мужчина потерял работу, разошелся с любимой, которую не может забыть, не может защитить свою жизнь от постоянных вмешательств матери. Иногда даже хочется треснуть ему по лбу, чтобы он пришел в себя и навел порядок в собственной жизни.

Но на самом деле эта книга – значительно глубже, чем может показаться на первый взгляд. Главный герой проводит читателя по пути развития личности. И открывает новый взгляд на серьезные темы – об отношениях с родителями, о дружбе, о разочаровании и вере. В водовороте множества жизненных ситуаций Иеремии перестаешь понимать, то ли грустить, то ли смеяться. Но равнодушным к этой истории остаться точно нельзя.

Кадзуо Исигуро. "Художник зыбкого мира"

Кадзуо Исигуро. Художник зыбкого мира / Фото "Издательства Старого Льва"

Название книги – отсылка к технике классической японской живописи, которая заключалась в изображении шаткого мира наслаждений. Главный герой Оно Масудзи начинал свою карьеру как художник именно этого жанра. Но это было давно. Художник постарел и уже не рисует. Вторая мировая война отняла у него сына и жену. Теперь он, как призрак, бродит "кварталами наслаждения" своей молодости и заново проживает свою личную, противоречивую историю.

Попытки Оно переосмыслить ее, перемешаны с тщательными и очень живыми описаниями мест, событий и ритуалов, которые создают удивительный эффект присутствия. Будто не читаешь, а оказываешься внутри картины и начинаешь жить рядом с ее героями.

Юрий Андрухович. "Радио Ночь"

Юрий Андрухович. "Радио Ночь" / Фото издательства "Меридиан Черновиц"

Эта книга воспроизводит реальность Революции, которая не победила. Не Революция достоинства в Украине. А просто какая-то абстрактная революция где-то в какой-то стране. Она потерпела поражение. Возможно, потому, что потеряла своего загадочного лидера.

Это история о музыканте, герое баррикад, революционере Иосифе Ротского, который в силу жизненных обстоятельств создает ночную радиостанцию ​​"Радио Грусть". Ротский – музыкальный герой баррикад, который играл митингующим на фортепиано, вынужден хоть куда-то бежать. Его преследуют и режимные спецслужбы. Он потерял возможность играть на клавишных инструментах и ​​радио становится его новым инструментом, через который он может говорить с миром.

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Этот роман называют наиболее остросюжетным и лирическим произведением Андруховича. И уж точно – наиболее музыкальным. Он может многое рассказать о музыкальных предпочтениях писателя. Музыка помогает создать произведению его особое настроение. В том числе – буквально. Читатели могут послушать именно те произведения, которые включает Ротский, с помощью QR-кода, расположенного на обложке.