Объединение УНР и ЗУНР стало важным событием в жизни украинцев и государственном развитии нации. По случаю этой величественной дать предлагаем посмотреть интересную подборку книг ко Дню соборности.

Объединение УНР и ЗУНР стало не просто датой в календаре. На самом деле 22 января 1919 года идея соборности украинских земель приобрела государственный статус. И после необъявленной войны России Украине видение того, "куди йдемо, який лишаєм слід", становится все важнее. Кто-то рассуждает, кто планирует, кто уже сгорел в борьбе за одну единую соборную Украину. Но политика и история понятия относительные, а мы все живы и вынуждены реагировать на те или иные общеукраинские процессы.

К слову Лучшие книги, которые нельзя пропустить: идеи для чтения

Ко Дню Соборности Украины предлагаем подборку книг от "Нашего формата", которая стоит того, чтобы немного остановиться и подумать.

"Я змішаю твою кров з вугіллям". Зрозуміти український Схід" Александр Михед

Не найти лучшего случая читать эту книгу, чем День соборности Украины. Праздник, который должны чувствовать украинцы всех уголков государства, тогда оно имеет смысл.

Что же чувствуют большинство украинцев, вспоминая о Востоке? Что чувствуют и как живут сами жители востока?

Ответы на эти вопросы искал Александр Михед, отправившись в 2016 году в многолетнее путешествие в 6 городов Донецкой и Луганской областей: Константиновку, Покровск (бывший Красноармейск), Доброполье, Лисичанск, Северодонецк, Бахмут (бывший Артемовск).

Кроме историй рядовых жителей упомянутых городов, в книге помещены интервью с людьми Востока, которые давно являются значительными личностями для всей Украины. Это Сергей Жадан, Роман Минин, Владимир Рафеенко, Алевтина Кахидзе, Игорь Козловский и Елена Стяжкина. И это хорошая возможность познакомиться с этими людьми поближе.

"Скоропадский. Воспоминания 1917-1918"

Эта книга прекрасно соответствует названию серии, в которой ее позиционирует издательство – "Для вечных поисков правды". Издание подготовлено специалистами Института археографии Академии наук, издание с комментариями, основательной послесловием и аннотированным указателем имен.

Кто не слышал высказывания о том, что история циклична, поэтому так актуально оглянуться назад: что предшествовало подписанию Акта Соединения? Почему Украина не смогла сохранить государство века назад?

Фигура Павла Скоропадского столь же интересна, как и не популяризована. И никакой другой жанр не приближает ближе к личности, чем мемуары. Наш народ с удовольствием ругает и обвиняет государственных деятелей, а вот именно такие книги позволяют "побыть в шкуре" политика, порассуждать: как можно было поступить при таких обстоятельствах?

"Перспективы украинской революции" Степан Бандера

Никакое имя так не влияет на национально сознательных украинцев и на врагов Украины как Степана Бандеры. Вокруг ни одного имени не возникает таких жарких споров.

И каждый, кто желает вести дискуссии в этой области, должен прочитать эту книгу, чтобы не быть голословными и не пересказывать иногда нелепые мифы, созданные советской пропагандой. Чем больше читателей будет иметь эта книга, тем больше это легендарное имя будет объединять украинцев, а не порождать вражду.

Степан Бандера анализирует, развенчивает, предостерегает. И не следует считать, что это дела давно минувших лет, чего только стоит сегодня его предостережение не полагаться на США и западных политиков, а идти своим собственным путем борьбы с северным соседом.

Примечательно, что книга имеет современную изюминку – QR-коды, благодаря которым читатель сможет попасть в онлайн-библиотеку, где собраны издания, изображения и даже медиатека Степана Бандеры.

"Политики не врут. 10 законов взаимодействия политиков и избирателей" Вадим Денисенко, Юрий Вишневский.

Оглядываясь назад, анализируя ошибки и преимущества государственных деятелей разного времени украинской истории, не забывайте для чего мы это делаем. Конечно, чтобы реализовать их лучшие намерения и строить сильную независимую Украину, двигаться вперед в правильном направлении.

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К счастью, сейчас украинцы имеют возможность влиять на политическую жизнь страны. И к сожалению, часто делают это бездарно, демонстрируя инфантильность, нежелание разбираться глубже в государственных процессах, покупаясь на популистские обещания политиков.

"Политики не врут..." – как раз та книга, в которой авторы пытаются реализовать просветительскую миссию для широкой общественности избирателей, используя свой опыт политических журналистов. Как и полагается таким изданиям, оно имеет изложение доступным языком и четкую несложную структуру: содержание ее состоит из предисловия и 10 глав-законов взаимодействия политиков и избирателей. Читать легко и главное – полезно.

"Справа Василя Стуса. Збірка документів із архіву колишнього КДБ УРСР" Вахтанг Кипиани

Книга, которая уже стала брендом и чуть ли не единственная книга, которая напомнила нам за последние годы, что такое цензура на самом деле. Согласитесь, когда в современном мире запрещают книгу, чувствуешь как минимум дискомфорт.

Героическая фигура Василия Стуса однозначно объединяет украинцев: рожден в Винницкой области, вырос и работал в Донецкой области, один из свободных духом шестидесятников из разных уголков Украины.

Украинский журналист, публицист и историк, автор книги Вахтанг Кипиани приближает Стуса к читателю. В книге собрано архивные документы по уголовному делу Василия Стуса, показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей. И известный всем нам со школы поэт Василий Стус растет на глазах. Его фигура является одновременно и трагической и героической, несокрушимой и даже лирической. Ознакомившись с приведенными материалами, читатели узнают о неизвестных фактах из жизни, заключения и гибели Стуса, которые до сих пор охраняли под грифом "Секретно".

Автор: Назарий Вивчарык