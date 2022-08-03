24 канал підібрав кілька варіантів створення екологічної та натуральної туші в домашніх умовах, яка не викличе алергії та не псує вії.

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Туш можна зробити кількома способами, але основним компонентом в усіх випадках виступатиме звичайне активоване вугілля, яке треба подрібнити.

Як зробити власну туш вдома / Фото enva

Перед тим, як створювати власну туш, потурбуйтеся про те, щоб для засобу була власна баночка. Для натуральної туші можна взяти місткість від старої косметики – так ви не викидаєте зайвий пластик та маєте комфортну щіточку для нанесення макіяжу.

Що ще знадобиться для створення туші:

Місткість для перемішування зі скла, кераміки чи пластмаси;

Паличка для перемішування з дерева;

Мірна ложка.

Перший метод – вугілля та алое

Алое чудово зволожує та має багато поживних речовин. До того ж, поєднавши розтерте активоване вугілля (2 таблетки) з кількома краплями гелю алое, ви отримаєте чудовий відповідник туші для вій.

Як зробити власну туш вдома / Фото Unsplash

Другий метод – вугілля та вітаміни

Якщо ваші вії у незадовільному стані, ви можете допомогти їм відновитися, створивши туш на основі вітамінів чи масел. Для того, щоб отримати таку туш:

Змішайте порошок вугілля з маслом жожоба, рідким вітаміном С чи Е у рівних пропорціях.

Ретельно перемішайте суміш та залиште на кілька годин, переливши її у баночку.

Як зробити власну туш вдома / Фото Unsplash

Третій метод – тверда туш

Тверда туш була дуже популярною минулого століття, коли трендсеттери активно експериментували з формою та структурою. Зробити таку туш, яка добре пофарбує вії, можна і вдома.

Для цього:

Візьміть активоване вугілля, кукурудзяний крохмаль та рідину для контактних лінз (її можна замінити на воду), масло жожоба та бджолиний віск;

Змішайте 4 таблетки вугільного порошку з половиною чайної ложки крохмалю та розведіть у половині чайної ложки води чи розчину для лінз;

У іншій місткості змішайте пів чайної ложки бджолиного воску та масла жожоба;

Розігрійте віск у мікрохвильовці, щоб він став рідким, після цього швидко перемішайте суміш та засипте до неї суміш з вугіллям;

Викладіть суміш у контейнер чи іншу місткість та утрамбуйте, щоб утворився брусок.

Як зробити власну туш вдома / Фото Unsplash