24 канал підібрав кілька варіантів створення екологічної та натуральної туші в домашніх умовах, яка не викличе алергії та не псує вії.
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Туш можна зробити кількома способами, але основним компонентом в усіх випадках виступатиме звичайне активоване вугілля, яке треба подрібнити.
Як зробити власну туш вдома / Фото enva
Перед тим, як створювати власну туш, потурбуйтеся про те, щоб для засобу була власна баночка. Для натуральної туші можна взяти місткість від старої косметики – так ви не викидаєте зайвий пластик та маєте комфортну щіточку для нанесення макіяжу.
Що ще знадобиться для створення туші:
- Місткість для перемішування зі скла, кераміки чи пластмаси;
- Паличка для перемішування з дерева;
- Мірна ложка.
Перший метод – вугілля та алое
Алое чудово зволожує та має багато поживних речовин. До того ж, поєднавши розтерте активоване вугілля (2 таблетки) з кількома краплями гелю алое, ви отримаєте чудовий відповідник туші для вій.
Як зробити власну туш вдома / Фото Unsplash
Другий метод – вугілля та вітаміни
Якщо ваші вії у незадовільному стані, ви можете допомогти їм відновитися, створивши туш на основі вітамінів чи масел. Для того, щоб отримати таку туш:
- Змішайте порошок вугілля з маслом жожоба, рідким вітаміном С чи Е у рівних пропорціях.
- Ретельно перемішайте суміш та залиште на кілька годин, переливши її у баночку.
Як зробити власну туш вдома / Фото Unsplash
Третій метод – тверда туш
Тверда туш була дуже популярною минулого століття, коли трендсеттери активно експериментували з формою та структурою. Зробити таку туш, яка добре пофарбує вії, можна і вдома.
Для цього:
- Візьміть активоване вугілля, кукурудзяний крохмаль та рідину для контактних лінз (її можна замінити на воду), масло жожоба та бджолиний віск;
- Змішайте 4 таблетки вугільного порошку з половиною чайної ложки крохмалю та розведіть у половині чайної ложки води чи розчину для лінз;
- У іншій місткості змішайте пів чайної ложки бджолиного воску та масла жожоба;
- Розігрійте віск у мікрохвильовці, щоб він став рідким, після цього швидко перемішайте суміш та засипте до неї суміш з вугіллям;
- Викладіть суміш у контейнер чи іншу місткість та утрамбуйте, щоб утворився брусок.
Як зробити власну туш вдома / Фото Unsplash