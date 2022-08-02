"Siren Eyes" назвали так на честь давньогрецьких сирен, які завжди були символом спокуси та небезпечної краси. Зараз сучасні модниці можуть відтворити загадковий образ та підкреслити свою особистість.

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Тренд на "очі сирени" вже підірвав тікток-блогерок – у мережі ширяться поради та лайфхаки, як досягти "вбивчого погляду" для різних типів очей та з якими образами поєднувати "Siren Eyes".

Моду на цей макіяж запустила блогерка-мільйонниця Даніель Маркан, яка і вигадала назву для нового мейкапу.

Чим особливий цей макіяж

"Siren Eyes" візуально видовжує очі завдяки чорній тонкій підводці чи олівцю. Також підкреслює око підводка на обох куточках очей.

"Очі сирени" виглядають дуже витончено та небезпечно за рахунок простих кольорів та загравання з формою. Та варто бути уважними – під кожну форму ока "Siren Eyes" треба підганяти.

"Siren Eyes" / Фото Pinterest

Візажистка Кароліна Далі порекомендувала модницям не боятися експериментувати та пробувати знайти свої "Siren Eyes".

Затіняйте та підводьте відповідно до форми ваших очей,

– підкреслила Далі.



"Siren Eyes" / Фото Pinterest