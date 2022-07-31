24 канал зібрав трендові відео популярного макіяжу та методи його виконання. Стати справжньою "clean girl" – просто та реально.

Читайте також TikTok повертає моду 90-х: у тренді – пишний каскад

"Чистий макіяж" ідеально доповнить як легкі літні образи, так і підкреслить природну вишуканість під час святкувань та офіційних вечорів. Його секрет полягає в підкресленні натуральних рис та створенні ефекту обличчя без макіяжу.

Для "clean girl" макіяжу знадобляться:

Консилер або тональний крем;

Гель для брів;

Блиск для губ;

Рум'яна та олівець для очей;

Туш коричневих чи чорних відтінків.

Щоб досягти сяйва шкіри та природної свіжості, спочатку треба ретельно очистити та зволожити шкіру кремами для обличчя та праймером. Також для зволоження підійдуть спеціальні сироватки для обличчя.

Щоби підкреслити "чистий макіяж", зазвичай збирають волосся у гладкий хвіст – він додає образу вишуканості та лоску. Проте макіяж "clean girl" чудово дивиться і з розслабленими зачісками та трохи скуйовдженим волоссям.