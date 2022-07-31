24 канал собрал трендовые видео популярного макияжа и методы его исполнения. Станьте настоящей "clean girl" – просто и реально.
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"Чистый макияж" идеально дополнит как легкие летние образы, так и подчеркнет естественный изыск во время празднований и официальных вечеров. Его секрет заключается в подчеркивании натуральных качеств и создании эффекта лица без макияжа.
Для "clean girl" макияжа понадобятся:
- Консиллер или тональный крем;
- Гель для бровей;
- Блеск для губ;
- Румяна и карандаш для глаз;
- Тушь коричневых или черных оттенков.
Чтобы достичь сияния кожи и природной свежести, сначала нужно тщательно очистить и увлажнить кожу кремами для лица и праймером. Также для увлажнения подойдут специальные сыворотки для лица.
Чтобы подчеркнуть "чистый макияж", обычно собирают волосы в гладкий хвост – он придает образу изысканности и лоску. Однако макияж "clean girl" прекрасно смотрит и с расслабленными прически и чуть взлохмаченными волосами.