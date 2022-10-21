24 канал подобрал несколько вариантов создания экологической и натуральной туши в домашних условиях, которая не вызовет аллергии и не портит ресницы.

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Тушь можно сделать несколькими способами, но основным компонентом во всех случаях будет выступать обычный активированный уголь, который нужно измельчить.

Как сделать собственную тушь дома / Фото enva

Перед тем как создавать собственную тушь, позаботьтесь о том, чтобы для средства была собственная баночка. Для натуральной туши можно взять емкость от старой косметики – так вы не выбрасываете лишний пластик и имеете комфортную щеточку для нанесения макияжа.

Что еще понадобится для создания туши:

Емкость для перемешивания из стекла, керамики или пластмассы;

Палочка для перемешивания из дерева;

Мерная ложка.

Первый метод – уголь и алоэ

Алоэ прекрасно увлажняет и имеет много питательных веществ. К тому же, соединив растертый активированный уголь (2 таблетки) с несколькими каплями геля алоэ – вы получите отличный аналог туши для ресниц.

Как сделать собственную тушь дома / Фото Unsplash

Второй метод – уголь и витамины

Если ваши ресницы в неудовлетворительном состоянии, вы можете помочь им восстановиться, создав тушь на основе витаминов или масел. Для того чтобы получить такую тушь:

Смешайте порошок угля с маслом жожоба, жидким витамином С или Е в равных пропорциях.

Тщательно перемешайте смесь и оставьте на несколько часов, перелив ее в баночку.

Как сделать собственную тушь дома / Фото Unsplash

Третий метод – твердая тушь

Твердая тушь была очень популярной в прошлом веке, когда трендсеттеры активно экспериментировали с формой и структурой. Сделать такую тушь, которая хорошо покрасит ресницы, можно и дома.

Для этого:

Возьмите активированный уголь, кукурузный крахмал и жидкость для контактных линз (ее можно заменить водой), масло жожоба и пчелиный воск;

Смешайте 4 таблетки угольного порошка с половиной чайной ложки крахмала и разведите в половине чайной ложки воды или раствора для линз;

В другой емкости смешайте половину чайной ложки пчелиного воска и масла жожоба;

Разогрейте воск в микроволновке, чтобы он стал жидким, затем быстро перемешайте смесь и засыпьте в нее смесь с углем;

Выложите смесь в контейнер или в другую емкость и утрамбуйте, чтобы образовался брусок.

Как сделать собственную тушь дома / Фото Unsplash