Творці довгоочікуваної кінострічки "Загін самогубців 2" (The Suicide Squad) 23 серпня презентували публіці перший тизер сиквелу режисера Джеймса Ганна. У ньому можна побачити як давно всім відомих героїв, так і зовсім нових.

Автором нового фільму стала студія Warner Bros., яка представила перший тизер фільму під час онлайн-фестивалю DC FanDome.

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"DC FanDome закінчився, але "Загін самогубців" живе… Принаймні, до тих пір, поки більша частина з них не буде вбита в серпні 2021 року. Я не можу передати вам, хлопці, наскільки я зворушений і вдячний за вашу підтримку і компліменти вчора. Спасибі!" – написав на своїй твіттер-сторінці режисер Джеймс Ганн.

#DCFanDome is over, but #TheSuicideSquad lives on... at least until a good amount of them get massacred in August 2021. I can't tell you guys how moved & grateful I am by all your support & compliments yesterday. Thank you! pic.twitter.com/iuw03UBAn8 — James Gunn (@JamesGunn) August 23, 2020

У відеоролику можна побачити таких зірок кіно, як Марго Роббі, Юеля Кіннамана, Віолу Девіс, Ідріса Ельбу, Джона Сіна, Тайка Вайтіті, Майкла Рукера, Піта Девідсона та багатьох інших. Окрім кадрів з фільму, фанати можуть побачити і закадрові моменти стрічки. Додамо, що прем'єра фільму запланована на 2021 рік.

Загін самогубців 2: дивіться тизер фільму онлайн

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