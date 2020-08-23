У мережі з'явився перший трейлер нового фільму "Бетмен" з Робертом Паттінсоном в головній ролі. Наразі робота над стрічкою триває. Прем'єра запланована на 2021 рік.

Під час віртуальної конвенції DC FanDome 2020, яка відбулась 22 серпня, американський режисер Метт Рівз показав дебютний трейлер нового фільму "Бетмен". Відео з'явилось на офіційному ютуб-каналі компанії Warner Brothers. Головну роль в супергеройській драмі виконав 34-річний британський актор Роберт Паттінсон.

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У трейлері показано Роберта Паттінсона в образі "темного лицаря" Бетмена та Брюса Вейна, яким він є насправді. У ролику головний герой отримує повідомлення від одного з лиходіїв. У кадрі також з'явилося похмуре місто Ґотем-Сіті.

У трейлері можна побачити Зою Кравіц, у костюмі Жінки-кішки, Пола Дано, в образі суперлиходія й головного ворога Бетмена Загадника, щоправда їхні обличчя повністю приховані за масками. У відео постав і комісар Джеймс Гордон, якого втілив на екрані американський актор Джеффрі Райт.

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Режисер Метт Рівз поділився, що події у фільмі розгортаються за два роки після того, як Брюс Вейн став Бетменом, однак він все ще маскується. Наразі робота над "Бетменом" триває, а поява фільму на широких екранах відбудеться 2021 року.

Бетмен: дивіться трейлер онлайн