В сети появился первый трейлер нового фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли. Сейчас работа над фильмом продолжается. Премьера запланирована на 2021 год.

Во время виртуальной конвенции DC FanDome 2020, которая состоялась 22 августа, американский режиссер Мэтт Ривз показал дебютный трейлер нового фильма "Бэтмен". Видео появилось на официальном ютуб-канале компании Warner Brothers. Главную роль в супергеройской драме выполнил 34-летний британский актер Роберт Паттинсон.

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В трейлере показано Роберта Паттинсона в образе "темного рыцаря" Бэтмена и Брюса Уэйна, какой он есть на самом деле. В ролике главный герой получает сообщение от одного из злодеев. В кадре также появился мрачный город Готэм-Сити.

В трейлере можно увидеть Зою Кравиц в костюме Женщины-кошки, Пола Дано в образе суперзлодея и главного врага Бэтмена Загадочника, правда, их лица полностью скрыты за масками. В видео появился и комиссар Джеймс Гордон, которого воплотил на экране американский актер Джеффри Райт.

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Режиссер Мэтт Ривз поделился, что события в фильме разворачиваются через два года после того, как Брюс Уэйн стал Бэтменом, однако он все еще маскируется. Сейчас работа над "Бэтменом" все еще продолжается, а появление на широких экранах состоится в 2021 году.

Бэтмен: смотрите трейлер онлайн