Вчора, 22 серпня, опублікували новий трейлер продовження кіносаги "Диво-жінка 1984". Перший супергеройський фільм вийшов 2017 року.

Ролик опублікували на ютуб-каналі JoBlo Movie Trailers. Це не перший трейлер фільму, тому автори другого акцентували увагу на цікавих деталях.

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На кадрах головна героїня, Діана, втрачає дар мови від зустрічі з Стівом Тревором, бігає по блискавицях, літає по небу і бореться з Барбарою Мінервою, яка перетворюється в супергероїню Гепарду.

Трейлер завершується на доволі смішній та гумористичній ноті.

Диво-жінка 1984: що відомо про фільм

Нагадаємо, раніше виходив перший тизер до фільму "Диво-жінка 1984". Головну роль Діани Принц – супергероїні у всесвіті DC буде виконувати ізраїльтянка з українським корінням Ґал Ґадот. Актор Кріс Пайн буде виконувати роль коханого Діани, капітана Тревора.

Після частих переносів через пандемію коронавірусу прем’єра стрічки відбудеться 1 жовтня. Режисером фільму залишився Кріс Дженкінс.

Дивитись другий трейлер "Диво-жінки 1984" онлайн: