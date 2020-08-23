Вчера, 22 августа, опубликовали новый трейлер продолжения киносаги "Чудо-женщина 1984". Первый супергеройский фильм вышел в 2017 году.

Ролик опубликовали на ютуб-канале JoBlo Movie Trailers. Это не первый трейлер фильма, поэтому авторы второго акцентировали внимание на интересных деталях.

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На кадрах главная героиня, Диана, теряет дар речи от встречи со Стивом Тревором, бегает по молниям, летает по небу и борется с Барбарой Минервой, которая превращается в супергероиню Гепарду.

Трейлер завершается на довольно смешной и юмористической ноте.

Чудо-женщина 1984: что известно о фильме

Напомним, ранее выходил первый тизер к фильму "Чудо-женщина 1984". Главную роль Дианы Принц – супергероини во вселенной DC – будет выполнять израильтянка с украинскими корнями Галь Гадот. Актер Крис Пайн будет выполнять роль любимого Дианы, капитана Тревора.

После частых переносов из-за пандемии коронавируса премьера ленты состоится 1 октября. Режиссером фильма остался Крис Дженкинс.

Смотреть второй трейлер "Чудо-женщины 1984" онлайн: