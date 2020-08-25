Создатели долгожданной киноленты "Отряд самоубийц 2" (The Suicide Squad) 23 августа представили публике первый тизер сиквела режиссера Джеймса Ганна. В нем можно увидеть как давно всем известных героев, так и совершенно новых.

Автором нового фильма стала студия Warner Bros., которая представила первый тизер фильма во время онлайн-фестиваля DC FanDome.

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"DC FanDome закончился, но "Отряд самоубийц" живет... По крайней мере, до тех пор, пока большая часть из них не будет убита в августе 2021 года. Я не могу передать вам, ребята, насколько я тронут и благодарен за вашу поддержку и комплименты вчера. Спасибо!" – написал на своей твиттер-странице режиссер Джеймс Ганн.

#DCFanDome is over, but #TheSuicideSquad lives on... at least until a good amount of them get massacred in August 2021. I can't tell you guys how moved & grateful I am by all your support & compliments yesterday. Thank you! pic.twitter.com/iuw03UBAn8 — James Gunn (@JamesGunn) August 23, 2020

В видеоролике можно увидеть таких звезд кино, как Марго Робби, Юэля Киннамана, Виолу Дэвис, Идриса Эльбу, Джона Сина, Тайка Вайтити, Майкла Рукера, Пита Дэвидсона и многих других. Кроме кадров из фильма, фанаты могут увидеть и закадровые моменты ленты. Добавим, что премьера фильма запланирована на 2021 год.

Отряд самоубийц 2: смотрите тизер фильма онлайн

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