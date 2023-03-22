Це легко повторити: топ-7 стильних зачісок на кожен день

Навіть прості зачіски можуть виглядати дуже стильно, якщо вони підібрані правильно. Важливо обирати зачіски, які підходять для вашого типу волосся та форми обличчя. Іноді маленькі деталі, такі як шпильки або головні пов'язки, можуть додати особливого шарму вашому образу.

Щодня дівчата прагнуть підкреслити свої аутфіти елегантними укладками. 24 Канал підготував добірку легких і красивих зачісок, які ви точно зможете повторити вдома.

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Низький хвіст

Хвіст – це чудовий варіант для стильної та простої зачіски на кожен день. Він підійде як для походу в офіс, так і для вечірньої прогулянки з друзями. Особливого шарму додадуть аксесуари.



Низький хвіст / Фото Pinterest

Бабл-хвіст

Незвична повсякденна зачіска, але дуже креативна, яка з легкістю створюється вдома і додає родзинки вашому повсякденному образу.



Бабл-хвіст / Фото Pinterest

Косички

Хто сказав, що косички в минулому? Вони стильні, зручні та підійдуть кожній дівчині. Зараз актуальні різні види таких зачісок: подвійні, асиметричні, розтріпані, строгі.



Косички / Фото Pinterest

Крабик

Це дуже зручна та стильна зачіска, яку можна зробити на будь-якому волоссі. А також ця зачіска не пошкоджує ваше волосся, є значно кращою, ніж звичайна резинка.



Крабик / Фото Pinterest

Французький пучок

Тренд-2023 – це французький пучок. Щоб він був ще актуальнішим, варто додати аксесуар: шпильку, резинку, стрічку тощо.



Французький пучок / Фото з інстаграму

Мальвінка

Мальвінка – це проста, але елегантна зачіска, яка підійде вечірки чи романтичного побачення! Окрім того, вона пасуватиме дівчатам з будь-якою довжиною волосся.



Мальвінка / Фото Pinterest

Пов'язка

Пов'язка на волоссі – це проста і красива зачіска, яка додасть вашому образу стильного акценту. Вона одразу підкреслить жіночність та романтичність.



Пов'язка / Фото Pinterest

Автор: Марта Поліщук