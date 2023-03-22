Щодня дівчата прагнуть підкреслити свої аутфіти елегантними укладками. 24 Канал підготував добірку легких і красивих зачісок, які ви точно зможете повторити вдома.

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Низький хвіст

Хвіст – це чудовий варіант для стильної та простої зачіски на кожен день. Він підійде як для походу в офіс, так і для вечірньої прогулянки з друзями. Особливого шарму додадуть аксесуари.



Низький хвіст / Фото Pinterest

Бабл-хвіст

Незвична повсякденна зачіска, але дуже креативна, яка з легкістю створюється вдома і додає родзинки вашому повсякденному образу.



Бабл-хвіст / Фото Pinterest

Косички

Хто сказав, що косички в минулому? Вони стильні, зручні та підійдуть кожній дівчині. Зараз актуальні різні види таких зачісок: подвійні, асиметричні, розтріпані, строгі.



Косички / Фото Pinterest

Крабик

Це дуже зручна та стильна зачіска, яку можна зробити на будь-якому волоссі. А також ця зачіска не пошкоджує ваше волосся, є значно кращою, ніж звичайна резинка.



Крабик / Фото Pinterest

Французький пучок

Тренд-2023 – це французький пучок. Щоб він був ще актуальнішим, варто додати аксесуар: шпильку, резинку, стрічку тощо.



Французький пучок / Фото з інстаграму

Мальвінка

Мальвінка – це проста, але елегантна зачіска, яка підійде вечірки чи романтичного побачення! Окрім того, вона пасуватиме дівчатам з будь-якою довжиною волосся.



Мальвінка / Фото Pinterest

Пов'язка

Пов'язка на волоссі – це проста і красива зачіска, яка додасть вашому образу стильного акценту. Вона одразу підкреслить жіночність та романтичність.



Пов'язка / Фото Pinterest

Автор: Марта Поліщук