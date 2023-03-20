Весняний макіяж – це про яскравість та ефектність. Це не означає, що потрібно годинами сидіти перед дзеркалом, – всього лише за кілька хвилин можна зробити один чи кілька акцентів на обличчі, що підкреслить риси та додасть родзинки в образ.

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Синій лайнер

Синій олівець підійде будь-якому кольору очей та не обтяжуватиме образ. Можна експериментувати з відтінками: обирати темніший, світліший синій чи обрати лайнер з блискітками. Так само не бійтесь пробувати нове у способі нанесення – підійде як розтушований варіант на повіці, так і обведення очей, що додасть драматичності.



Ідеї весняного макіяжу / Фото з пінтересту

Мерехтливі повіки

Якщо ви любите сяяти, ідеальним варіантом легкого макіяжу для вас буде шимерні чи глітерні тіні на повіках, що можна нанести за лічені секунди. Блиск можна нашаровувати за вашим смаком.



Ідеї весняного макіяжу / Фото з пінтересту

Сяюча шкіра

Новим трендом у макіяжі обличчя є cloud skin. Це шкіра, що має сяяти зсередини та мати ненав'язливий природний вигляд. Щоб досягнути такого результату, треба змішати доглядову та декоративну косметику (наприклад – зволожуючий крем, тональну основу та трохи рідкого хайлайтера) і нанести це вологим спонжем. Такий макіяж не займе багато часу та буде досконалим без жодних інших продуктів.



Ідеї весняного макіяжу / Фото з пінтересту

Розмитий чорний олівець

Чимало дівчаток у школі мали можливість користуватися не тінями та кольоровими лайнерами, а звичайними чорними олівцями. Цей продукт можна застосувати по-новому, підвівши верхню слизову оболонку та нижнє повіко. За бажанням, залиште макіяж у такому вигляді, а якщо хочеться драматичнішого погляду – злегка розітріть заплющені очі – так досягнете розмитості. Туш бездоганно завершить мейкап.



Ідеї весняного макіяжу / Фото з пінтересту

Подвійна підводка

Цей спосіб макіяжу очей характеризується підводкою, що нагадує крильця летючих мишей. Для втілення цього мейку можна використовувати як чорний олівець, так і лайнер. Він освіжить погляд і надасть образу лялькового вигляду.



Ідеї весняного макіяжу / Фото з пінтересту

Багато рум'ян

Ще один варіант швидкого макіяжу: вирівняйте тон обличчя та нанесіть рум'яна на вилиці, щічки, повіки і навіть скроні. Це зробить макіяж свіжим і по-справжньому весняним.



Ідеї весняного макіяжу / Фото з пінтересту

Ефектний червоний

Інколи все, що потрібно для ідеального макіяжу – лише червона класична помада. Експериментуйте з відтінками та підбирайте той, що пасуватиме найкраще до кольору очей і шкіри.



Ідеї весняного макіяжу / Фото з пінтересту

Тепла бронза

Ця ідея мейкапу точно пасуватиме тим дівчатам, які мають волосся у бронзових, медових, рудих і тепло-каштанових відтінках. Нанесіть бронзовий олівець уздовж лінії вій, розтушуйте та довершіть тушшю чи накладними віями.



Ідеї весняного макіяжу / Фото з пінтересту

Заціловані губи

Цей тренд у макіяжі був популярним кілька років тому, але не втрачає актуальності й зараз. Використайте ніжно-рожеву помаду й розтушуйте пальцями для природного вигляду. Найкращим доповненням до цього буде сяюча шкіра та природні пухнасті брови.



Ідеї весняного макіяжу / Фото з пінтересту

Пастельні акценти

Тіні – не завада швидкому макіяжу. Знайдіть улюблену палетку з пастельними кольорами та нанесіть їх рівним шаром на повіки. Щоб відтінок мав більш насичений вигляд, можна скористатися базою для тіней або консилером. Сині та жовті кольори матимуть особливо крутий вигляд.



Ідеї весняного макіяжу / Фото з пінтересту