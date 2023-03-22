Каждый день девушки стремятся подчеркнуть свои аутфиты элегантными укладками. 24 Канал подготовил подборку легких и красивых причесок, которые вы сможете точно повторить дома.

Не упустите Ярко и стильно: 10 идей весеннего макияжа, которые легко повторить через несколько минут

Низкий хвост

Хвост – это отличный вариант для стильной и простой прически на каждый день. Он подойдет как для похода в офис, так и для вечерней прогулки с друзьями. Особого шарма придадут аксессуары.



Низкий хвост / Фото Pinterest

Бабл-хвост

Необычная повседневная прическа, но очень креативная, которая с легкостью создается дома и придает изюминки вашему повседневному образу.



Бабл-хвост / Фото Pinterest

Косички

Кто сказал, что косички в прошлом? Они стильны, удобны и подойдут каждой девушке. Сейчас актуальны разные виды таких причесок: двойные, асимметричные, растрепанные, строгие.



Косички / Фото Pinterest

Крабик

Это очень удобная и стильная прическа, которую можно сделать на любых волосах. А также эта прическа не повреждает ваши волосы, значительно лучше, чем обычная резинка.



Крабик / Фото Pinterest

Французский пучок

Тренд-2023 – это французский пучок. Чтобы он был еще более актуальным, стоит добавить аксессуар: шпильку, резинку, ленту и т.д.



Французский пучок / Фото из инстаграмма

Мальвинка

Мальвинка – это простая, но элегантная прическа, которая подойдет вечеринке или романтическому свиданию! Кроме того, она будет подходить девушкам с любой длиной волос.



Мальвинка / Фото Pinterest

Повязка

Повязка на волосах – это простая и красивая прическа, которая придаст вашему образу стильный акцент. Она сразу подчеркнет женственность и романтичность.



Повязка / Фото Pinterest

Автор: Марта Полищук