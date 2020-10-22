Вже завтра, 23 жовтня, відбудеться прем'єра шоу "Холостячка" з акторкою Ксенією Мішиною. Серед чоловіків, які поборються за серце красуні, учасник "Ліги Сміху" і радіоведучий Андрій Рибак. Як з'ясувалось, перше знайомство зірок відбулось задовго до романтичного шоу, однак враження від нього в зірки склались вкрай неприємні.

Ім'я головної героїні реаліті-шоу "Холостячка" оголосили задовго до виходу в ефір. Ксенія Мішина зацікавила не лише зреалізованих і забезпечених, а й відомих. Серед них опинився учасник команди "Отдыхаем вместе" та радіоведучий Андрій Рибак. Про це інформують на офіційній сторінці проєкту в інстаграмі.

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Відомий комік і зірка "Ліги Сміху" до старту шоу "Холостячка" встиг познайомитись з Ксенією Мішиною. Проте справити позитивне враження на зірку йому не вдалось. Вони спілкувались у соцмережі, проте зв'язок між ними обірвався тоді, коли акторка заблокувала залицяльника в інстаграмі. Наразі деталей переписки не розсекречують, проте Андрій Рибак готовий підкорити холостячку вже в реальному житті.

Я йду в цей проєкт боротися за дівчину. Конкуренція мене зовсім не лякає. Є невелике хвилювання, але перед важливими подіями воно завжди присутнє,

– наголосив гуморист перед стартом сезону.

Варто зазначити, що на Ксенію Мішину претендує ще один учасник "Ліги Сміху" та автор "Кварталу 95" – Олександр Еллерт. Про наміри поборотися за серце красуні він оголосив ще на початку червня до кастингу для учасників.

Він показав серію світлин зірки під час відпочинку та зйомок, на яких домалював себе червоним маркером у вигляді чоловічка, і додав напис "Я завжди був поряд". Зазначимо, що так Олександр Еллерт і Ксенія Мішина вже познайомились заочно завдяки інстаграму.

"Коли я дізнався, що холостячкою стала Ксенія Мішина – симпатична, кайфова, цікава, пішов нестандартним шляхом і записав жартівливі сторіс. На проєкт я прийшов поборотися за серце першої української "Холостячки". Була Ксенія Мішина, а стане Ксенія Сашина", – з гумором наголосив учасник команди "Луганська збірна".

Додамо, що серед учасників шоу "Холостячка" юрист, який покинув бізнеси заради головної героїні, чоловік, який прилетів на першу вечірку просто з Таїланду, та той, хто запросив акторку на побачення на очах у конкурентів.