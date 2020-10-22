Уже завтра, 23 октября, состоится премьера шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной. Среди мужчин, которые поборются за сердце красавицы, участник "Лиги Смеха" и радиоведущий Андрей Рыбак. Как выяснилось, первое знакомство звезд состоялось задолго до романтического шоу, однако впечатления от него у звезды сложились крайне неприятные.

Имя главной героини реалити-шоу "Холостячка" объявили задолго до выхода в эфир. Ксения Мишина заинтересовала не только реализованных и обеспеченных, но и известных. Среди них оказался участник команды "Отдыхаем вместе" и радиоведущий Андрей Рыбак. Об этом информируют на официальной странице проекта в инстаграм.

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Известный комик и звезда "Лиги Смеха" до старта шоу "Холостячка" успел познакомиться с Ксенией Мишиной. Однако произвести положительное впечатление на звезду ему не удалось. Они общались в соцсети, однако связь между ними оборвалась тогда, когда актриса заблокировала ухажера в инстаграм. Сейчас деталей переписки не рассекречивают, однако Андрей Рыбак готов покорить холостячку уже в реальной жизни.

Я иду в этот проект бороться за девушку. Конкуренция меня совсем не пугает. Есть небольшое волнение, но перед важными событиями оно всегда присутствует,

– подчеркнул юморист перед стартом сезона.

Стоит отметить, что на Ксению Мишину претендует еще один участник "Лиги Смеха" и автор "Квартала 95" – Александр Эллерт. О намерениях побороться за сердце красавицы он объявил еще в начале июня до кастинга для участников.

Он показал серию снимков звезды во время отдыха и съемок, на которых дорисовал себя красным маркером в виде человечка, и добавил надпись "Я всегда был рядом". Отметим, что так Александр Эллерт и Ксения Мишина уже познакомились заочно благодаря инстаграму.

"Когда я узнал, что холостячкой стала Ксения Мишина – симпатичная, кайфовая, интересная, пошел нестандартным путем и записал шуточные сторис. На проект я пришел побороться за сердце первой украинской "Холостячки". Была Ксения Мишина, а станет Ксения Сашина", – с юмором отметил участник команды "Луганская сборная".

Добавим, что среди участников шоу "Холостячка" юрист, который покинул бизнес ради главной героини, человек, который прилетел на первую вечеринку прямо из Таиланда, и тот, кто пригласил актрису на свидание на глазах у конкурентов.