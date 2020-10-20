Уже в эту пятницу стартует первый сезон романтического шоу "Холостячка". Актриса Ксения Мишина, за зарождением чувств которой будет наблюдать вся страна, раскрыла детали проекта. Она призналась, с какими участниками уже попрощалась, и заговорила о поцелуях в реалити.

Уже 10 сезонов подряд шоу "Холостяк" остается одним из самых рейтинговых на украинском телевидении. Осенью зрители увидят новую историю любви, однако вместо желанного мужчину страны отношения с участниками будет строить актриса и победительница шоу "Танцы со звездами" Ксения Мишина. В интервью для издания Obozrevatel звезда поделилась эксклюзивными подробностями проекта.

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Так, съемки шоу в новом формате "Холостячка" стартовали только в августе и продолжаются до сих пор. За два месяца Ксения Мишина уже успела определиться с фаворитами, однако они до сих пор меняются, так как во время каждого свидания мужчины открываются по-новому и очаровывают героиню. Однако есть и тот, кто успел разочаровать актрису. Похоже, страстей и эмоций будет достаточно, потому что без конфликтов и агрессии не обошлось.

Были, конечно, неприятные ситуации, кто-то себя очень эмоционально показывал, были и агрессивные моменты. Я уже попрощалась с этим человеком,

– рассказала Ксения Мишина.

Кроме того, "Холостячка" отметила, что участники, которые пришли на шоу ради пиара, ее не смущают. Она искренне верит, что даже те, что стремились прославиться, не могли не поддаться чувствам. Ксения Мишина отметила, что очень серьезно относится к поцелуям на шоу, однако если кто-то из мужчин растопит ее сердце еще до финала, сдерживать страсть она не собирается.

"Я для себя решила, что буду поддаваться только своим желаниям и своим чувствам. Если я захочу поцеловать определенного человека, я это сделаю", – поделилась звезда.