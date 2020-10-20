Вже цієї п'ятниці стартує перший сезон романтичного шоу "Холостячка". Акторка Ксенія Мішина, за зародженням почуттів якої буде спостерігати вся країна, розкрила деталі проєкту. Вона зізналась, з якими учасниками вже попрощалась і заговорила про поцілунки в реаліті.

Вже 10 сезонів поспіль шоу "Холостяк" залишається одним з найрейтинговіших на українському телебаченні. Восени глядачі побачать нову історію кохання, однак замість найбажанішого чоловіка країни стосунки з учасниками будуватиме акторка і переможниця шоу "Танці з зірками" Ксенія Мішина. В інтерв'ю для видання Obozrevatel зірка поділилась ексклюзивними подробицями проєкту.

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Так, зйомки шоу в новому форматі "Холостячка" стартували лише в серпні й тривають досі. За два місяці Ксенія Мішина вже встигла визначитися з фаворитами, однак вони досі змінюються, адже під час кожного побачення чоловіки відкриваються по-новому і зачаровують героїню. Проте є й той, хто встиг розчарувати акторку. Схоже, пристрастей та емоцій буде вдосталь, адже без конфліктів та агресії не обійшлось.

Були, звичайно, неприємні ситуації, хтось себе дуже емоційно показував, були й агресивні моменти. Я вже попрощалася з цим чоловіком,

– розповіла Ксенія Мішина.

Крім того, "Холостячка" наголосила, що учасники, які прийшли на шоу заради піару, її не бентежать. Вона щиро вірить, що навіть ті, що прагнули прославитися, не могли не піддатися почуттям. Ксенія Мішина зазначила, що дуже серйозно ставиться до поцілунків на шоу, проте якщо хтось з чоловіків розтопить її серце ще до фіналу, стримувати пристрасть вона не збирається.

"Я для себе вирішила, що буду піддаватися лише своїм бажанням і своїм почуттям. Якщо я захочу поцілувати певного чоловіка, я це зроблю", – поділилась зірка.