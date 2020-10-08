Українська акторка і головна героїня романтичного шоу "Холостячка" Ксенія Мішина постійно перебуває під прицілом камер. Зірка зізналась, що від шаленого ритму відпочиває і відновлюється лише вдома.

31-річна Ксенія Мішина після перемоги на "Танцях з зірками" наважилась на зйомки реаліті-шоу "Холостячка". Їх вона поєднує зі ролями в кіно, тому більшість свого часу проводить перед камерами. Вона не приховує, що така увага з боку режисерів, операторів і публіки дуже виснажує. В інстаграм-профілі зірка зізналась, що по-справжньому релаксує і відновлює сили лише вдома.

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Саме у власній квартирі в Києві Ксенія Мішина ховається від реальності, повністю розслабляється і є собою. Дім вона облаштувала на свій смак, тому в ньому почувається затишно і комфортно.

Коли на тебе наставлені очі камер, світло та й очі тих, хто впізнає, ти хоч-не-хоч, але втомлюєшся. Я ніби весь час у кадрі, і в голові є сценарій, а вдома я можу зануритись в глибину, там моє місце сили і місце трансформацій,

– наголосила "Холостячка".

Ксенія Мішина зізналась, що навіть розкидані іграшки Платона, електросамокат посеред квартири і кісточка від персика аж ніяк її не дратують. Такі деталі нагадують акторці про буденне життя без світла софітів і камер. Зірка обожнює, коли вдома смачно пахне, а в її холодильнику завжди є солодощі.