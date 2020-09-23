Актриса Ксенія Мішина невдовзі постане перед глядачами у ролі головної героїні шоу "Холостячка". На проєкт знаменита українка йде для того, щоб знайти своє кохання. Тому не дивно, що перед стартом проєкту акторка поділилась роздумами про слово "любов",

Ксенія Мішина про любов

Своїми думками Ксенія Мішина поділилась з прихильниками в інстаграмі. Вона зізналась, що для кожного слово "любов" має своє значення.

Цікаво Відповідальний і впевнений: "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла про чоловіка своєї мрії

"Мені здається, кожна людина в житті намагається розгадати для себе природу речей. І одна з найбільших загадок людства – це любов. Кожен прагне її... Вона штовхала великих чоловіків починати війни, когось вбивала, а когось підносила до небес. Буває, що з першої секунди ти відчуваєш близькість і іскру, а буває, що почуття приходить з часом, не таке гаряче, але ще більш глибоке", – поділилась Ксенія Мішина.

Акторка вирішила не приховувати, що і сама достеменно не знає, що таке любов. Однак кілька важливих ремарок Ксенія Мішина все ж винесла, аналізуючи всі попередні стосунки.

На думку Ксенії Мішиної, любов – це:

Вірність . За словами Ксенії Мішиної, кохання і вірність завжди були в її розумінні одним цілим. Можливо, на початку стосунків ще є місце для конкуренції, але після досвіду зближення, відданість стає запорукою почуття безпеки і дає змогу роману розвиватися.

. За словами Ксенії Мішиної, кохання і вірність завжди були в її розумінні одним цілим. Можливо, на початку стосунків ще є місце для конкуренції, але після досвіду зближення, відданість стає запорукою почуття безпеки і дає змогу роману розвиватися. Любов – це шлях. Акторка зазначила, що це не питання долі, а рішення. У стосунках потрібно працювати, і, в першу чергу, над собою.

Знаєте, як у психологів, щоб стати професіоналом, потрібно спочатку пройти сотні годин особистої терапії, опрацювати свої травми, щоб не бачити їх в кожному клієнті. Так само і в стосунках, потрібно бачити навпроти людину, а не свої болі і страхи, – зазначила Ксенія Мішина.

Любов неможлива без поваги. Потрібно поважати шлях партнера, його погляди, вибори. І таке ставлення, на думку Ксенії Мішиної, поверне людині таку ж повагу. Водночас у парі з'явиться наступна найважливіша цінність – свобода.

Свобода і безпека . Життєво важливо мати простір, в якому вас приймають такою, якою ви є. І мова йде про професію, фінансовий стан, кількість дітей, віру, побутові звички тощо. Але, на думку Ксенії Мішиної, потрібно спершу навчитись створювати такий простір для партнера, тоді і він матиме таке ж ставлення до вас. І саме в таких стосунках живе справжня любов, від якої ніхто ніколи нікуди вже не піде!

. Життєво важливо мати простір, в якому вас приймають такою, якою ви є. І мова йде про професію, фінансовий стан, кількість дітей, віру, побутові звички тощо. Але, на думку Ксенії Мішиної, потрібно спершу навчитись створювати такий простір для партнера, тоді і він матиме таке ж ставлення до вас. І саме в таких стосунках живе справжня любов, від якої ніхто ніколи нікуди вже не піде! Любов – це безперервний процес спільного розвитку. Без цього стосунки нагадують прірву, де є різниця світоглядів, відчуттів, відсутність взаємного наповнення чи натхнення.

Що відомо про шоу "Холостячка"

Весною завершився 10 сезон романтичного проєкту "Холостяк". Після цього були чутки, що начебто у новому сезоні шукати своє кохання буде не чоловік, а жінка. 29 травня представники "СТБ" офіційно підтвердили цю інформацію, заявивши, що новою героїнею стане акторка Ксенія Мішина.

Так, я дійсно вірю, що кохання можна зустріти всюди. Зокрема, на проєкті. Я звикла до камер. Вони – величезна частина мого життя. Але цього разу на екрані ви побачите не роль, яку я буду грати, а мене справжню, – зазначила Ксенія Мішина.

Прем'єра "Холостячки" запланована на 23 жовтня. Ведучим шоу стане Григорій Решетник, який веде проєкт вже 11 сезонів поспіль.