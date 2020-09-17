Головна героїня нового реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, яким бачить поруч з собою справжнього чоловіка.

На романтичну програму "Холостячка" з нетерпінням чекає вся країна. Після перемоги у шоу "Танці з зірками" Ксенія Мішина стала справжньою народною улюбленицею, тож шанувальники в очікуванні прем’єри шоу, в якому чоловіки борються за серце української акторки.

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Яким має бути її обранець, Ксенія Мішина ексклюзивно розповіла на зйомках шоу "Хто хверху?" на Новому каналі.

Він має бути відповідальним, впевненим у собі та самостійним. Найголовніше, щоб свою відповідальність він проявляв до жінки, у професії та особистих моментах. Важливо ще вміти демонструвати почуття, швидко приймати рішення та мати силу волі відстояти свою думку. Тобто, чути себе. Ось такі чоловічі енергії мають бути у мого майбутнього обранця,

– зазначила Мішина.

Ксенія також зізналася, що наразі в її оточенні такого чоловіка немає.

"Насправді, я ніколи не копаюся в знайомих чоловіках. Це не моя задача. Звісно, що є сім’ї, які мені імпонують за відношення одне до одного. Але ми ж не знаємо, що насправді відбувається всередині. Нікому не відомо, окрім них самих", – розповіла акторка.

Ксенія Мішина вірить, що навіть у форматі телешоу можна знайти близьку людину. Вона звикла до камер, тому не соромиться їх, вони не створюють дискомфорту.



Ксенія Мішина на зйомках телепрограми "Хто зверху?" / Фото "Нового каналу"