Главная героиня нового реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина рассказала, каким видит рядом с собой настоящего мужчину.

Романтическую программу "Холостячка" с нетерпением ждет вся страна. После победы в шоу "Танцы со звездами" Ксения Мишина стала настоящей народной любимицей, поэтому поклонники в ожидании премьеры шоу, в котором мужчины поборются за сердце украинской актрисы.

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Каким должен быть ее избранник, Ксения Мишина эксклюзивно рассказала на съемках шоу "Кто сверху?" на Новом канале.

Он должен быть ответственным, уверенным в себе и самостоятельным. Самое главное, чтобы свою ответственность он проявлял к женщине, в профессии и личных моментах. Важно еще уметь демонстрировать чувства, быстро принимать решения и иметь силу воли отстоять свое мнение. То есть, слышать себя. Вот такие мужские энергии должны быть у моего будущего избранника,

– отметила Мишина.

Ксения также призналась, что сейчас в ее окружении такого мужчины нет.

"На самом деле, я никогда не копаюсь в знакомых мужчинах. Это не моя задача. Конечно, есть семьи, которые мне импонируют в отношении друг к другу. Но мы же не знаем, что на самом деле происходит внутри. Никому не известно, кроме них самих", – рассказала актриса.

Ксения Мишина верит, что даже в формате телешоу можно найти близкого человека. Она привыкла к камерам, поэтому не стесняется их, они не создают дискомфорта.



Ксения Мишина на съемках телепрограммы "Кто сверху?" / Фото "Нового канала"