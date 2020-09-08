Популярная украинская актриса, победительница "Танцев со звездами", а теперь еще и героиня нового реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина поделилась мыслями о популярности и том, на что люди готовы идти ради нее.

Ксения Мишина является одной из самых популярных женщин в украинском шоу-бизнесе. За ее сердце будут бороться 15 мужчин и эту ожесточенную борьбу зрители смогут увидеть уже этой осенью. На личной инстаграм-странице актриса опубликовала сообщение, в котором поделилась размышлениями о личном бренде и публичности, которой в современном обществе стремятся многие.

Смотрите также Романтично: "Холостячка" Ксения Мишина поделилась первыми фото со съемок проекта

Мысли Ксении Мишиной о публичности

Ксения призналась, что так и не привыкла к тому, что публичность становится валютой. Она на собственном примере знает, что такое личный бренд, аудитория, сторонники и хейтеры.

В моем случае – это скорее побочный эффект, так бывает, но иногда то, что происходит вокруг, перестает укладываться в мои морально-этические рамки. Какую цену люди готовы заплатить за популярность и узнаваемость? Чем готовы жертвовать? Какими становятся все их принципы, когда появляется возможность заявить о себе?

– написала в заметке Мишина.

Звезда добавила, что публичность, а точнее чувство власти, которое она дает, затмевает глаза. Ксении кажется, что за нездоровой, хищной погоней за популярностью, стоит боль. Однако жажда этого порождает боль в еще большем количестве.

Иногда мне становится страшно, мы совсем не знаем тех, кто рядом. Нам кажется, что знаем, и им также кажется, что они сами себя знают, но на самом деле они не заглядывали за эту искусственную жажду власти и одобрения, никогда не прикасались к боли, живущей за всем этим. А зря,

– отметила Ксения.