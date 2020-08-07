Наконец стартовали съемки нового реалити-шоу от телеканала "СТБ" – "Холостячка". Главная героиня программы Ксения Мишина уже успела поделиться первыми фотографиями со съемочной площадки, а также рассказала о своих впечатлениях.

Начались съемки романтической программы "Холостячка", которой с нетерпением ждет вся страна. Это новый формат для украинского телевидения, поэтому зрителям интересно узнать, как все будет происходить и чем будет поражать шоу. Главная героиня на личной инстаграм-странице поделилась первыми кадрами со съемочной площадки.

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Мужчины уже начали бороться за сердце украинской актрисы Ксении Мишиной. Девушка неоднократно признавалась, что очень волнуется, но верит в настоящую любовь и убеждена, что ее можно встретить где угодно, в частности, на проекте.

Звезда сериала "Крепостная" на первой вечеринке и знакомстве с мужчинами в очередной раз продемонстрировала свою красоту. На лице сияла улыбка, ведь начинается новая незабываемая история в ее жизни. Ксения признается, что от первой вечеринки ожидала легкости, классных суперменов с яркими эмоциями, необычными знакомствами, невероятной харизмой.

Красиво, романтично, невероятно волнующе...

– написала в заметке Мишина.



Съемки проекта "Холостячка" / Instagram / @ misha.k.ua



Стартовали съемки романтического реалити-шоу "Холостячка" / Instagram / @ misha.k.ua



Съемки проекта "Холостячка" / Instagram / @ misha.k.ua



Съемки проекта "Холостячка" / Instagram / @ misha.k.ua



Съемки проекта "Холостячка" / Instagram / @ misha.k.ua

Долгожданная премьера состоится осенью на телеканале "СТБ".