Нарешті стартували зйомки нового реаліті-шоу від телеканалу "СТБ" – "Холостячка". Головна героїня програми Ксенія Мішина вже встигла поділитися першими світлинами зі знімального майданчика, а також розповіла про свої враження.

Розпочалися зйомки романтичної програми "Холостячка", на яку з нетерпінням чекає вся країна. Це новий формат для українського телебачення, тому глядачам цікаво дізнатися, як все відбуватиметься та чим вражатиме шоу. Головна героїня на особистій інстаграм-сторінці поділилася першими кадрами зі знімального майданчику.

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Чоловіки вже почали боротися за серце української акторки Ксенії Мішиної. Дівчина неодноразово зізнавалася, що дуже хвилюється, проте вірить у справжнє кохання і переконана, що його можна зустріти будь-де, зокрема, на проєкті.

Зірка серіалу "Кріпосна" на першій вечірці та знайомстві з чоловіками вкотре продемонструвала свою вроду. На обличчі сяяла усмішка, адже розпочинається нова незабутня історія у її житті. Ксенія зізнається, що від першої вечірки очікувала легкості, класних суперменів з яскравими емоціями, незвичайними знайомствами, неймовірною харизмою.

Красиво, романтично, неймовірно хвилююче…

– написала в дописі Мішина.



Зйомки проєкту "Холостячка" / Instagram / @misha.k.ua



Стартували зйомки романтичного реаліті-шоу "Холостячка" / Instagram / @misha.k.ua



Зйомки проєкту "Холостячка" / Instagram / @misha.k.ua



Зйомки проєкту "Холостячка" / Instagram / @misha.k.ua



Зйомки проєкту "Холостячка" / Instagram / @misha.k.ua

Довгоочікувана прем'єра відбудеться восени на телеканалі "СТБ".