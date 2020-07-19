Украинская актриса, героиня нового реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина дала откровенное интервью, в котором рассекретила, чего ожидает от мужчин, которые участвуют в проекте. Также девушка призналась: верит в то, что на шоу сможет найти настоящую любовь.

Об ожиданиях от участников "Холостячки" Ксения рассказала в разговоре с журналистами издания "Факты". Мишина отметила, что не хочет быть трофеем, за который будут бороться мужчины, а стремится найти человека, которому сможет открыть свое сердце и душу.

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Актриса верит, что даже в формате телешоу можно найти близкого человека. Она привыкла к камерам, поэтому не стесняется их, они не создают дискомфорта. По словам Ксении, на работе она постоянно находится вместе с представителями своей профессии, а на проекте есть шанс встретить мужчин, с которыми в реальной жизни она может никогда не встретиться. Именно поэтому Мишина не хочет терять возможность попытаться найти дорогого человека на "Холостячке".

Кого ищет Ксения Мишина?

Знаменитость отметила, что у нее нет привязанности к определенному типажу мужчин. Она никогда не создавала идеал, который ищет.

Всегда отталкиваюсь от того, какие чувства возникают по отношению к человеку. Все остальное – потом,

– говорит Ксения.

Среди черт характера для нее важны душевность, открытость, доброта и сила духа. Но есть и то, что может оттолкнуть Мишину. Она не любит в мужчинах безответственность, самолюбование и неспособность отдавать.

Не люблю, когда мужчины врут и не отвечают за свои слова. Или же боятся…

– призналась актриса.

Также для нее очень важным является момент отношений избранника с сыном Платоном, который является частью ее самой.

Никогда не свяжу свою жизнь с мужчиной, который будет пренебрегать общением с моим сыном,

– подчеркнула Ксения.