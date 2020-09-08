Популярна українська акторка, переможниця "Танців з зірками", а тепер ще й героїня нового реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася думками щодо популярності і того, на що люди готові йти заради неї.

Ксенія Мішина є однією із найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. За її серце боротимуться 15 чоловіків і цю запеклу боротьбу глядачі зможуть побачити вже цієї осені. На особистій інстаграм-сторінці акторка опублікувала допис, у якому поділилася роздумами про особистий бренд та публічність, якої у сучасному суспільстві прагнуть багато людей.

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Думки Ксенії Мішиної про публічність

Ксенія зізналася, що так і не звикла до того, що публічність стає валютою. Вона на власному прикладі знає, що таке особистий бренд, аудиторія, прихильники та хейтери.

У моєму випадку – це скоріше побічний ефект, так буває, але інколи те, що відбувається навколо, перестає вкладатися в мої морально-етичні рамки. Яку ціну люди готові заплатити за популярність та впізнаваність? Чим готові жертвувати? Якими стають всі їх принципи, коли з'являється можливість заявити про себе?

– написала у дописі Мішина.

Зірка додала, що публічність, а точніше почуття влади, яке вона дає, затьмарює очі. Ксенії здається, що за нездоровою, хижою гонитвою за популярністю, стоїть біль. Проте жага до цього зароджує біль у ще більшій кількості.

Іноді мені стає страшно, ми зовсім не знаємо тим, хто поруч. Нам здається, що знаємо, та й їм також здається, що вони самі себе знають, але, насправді, вони не зазирали за цю штучну спрагу влади і схвалення, ніколи не торкалися до болю, який живе за всім цим. А даремно,

– зазначила Ксенія.