Актриса Ксения Мишина вскоре предстанет перед зрителями в роли главной героини шоу "Холостячка". На проект знаменитая украинка идет для того, чтобы найти свою любовь. Поэтому неудивительно, что перед стартом проекта актриса поделилась размышлениями о слове "любовь".

Ксения Мишина о любви

Своими мыслями Ксения Мишина поделилась с поклонниками в инстаграме. Она призналась, что для каждого слово "любовь" имеет свое значение.

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"Мне кажется, каждый человек в жизни пытается разгадать для себя природу вещей. И одна из величайших загадок человечества – это любовь. Каждый желает ее... Она толкала великих мужчин начинать войны, кого-то убивала, а кого-то подносила к небесам. Бывает, что с первой секунды ты чувствуешь близость и искру, а бывает, что чувство приходит со временем, не такое горячее, но еще более глубокое", – поделилась Ксения Мишина.

Актриса решила не скрывать, что и сама точно не знает, что такое любовь. Однако несколько важных ремарок Ксения Мишина все же внесла, анализируя все предыдущие отношения.

По мнению Ксении Мишиной, любовь – это:

Верность. По словам Ксении Мишиной, любовь и верность всегда были в ее понимании одним целым. Возможно, в начале отношений еще есть место для конкуренции, но после опыта сближения, преданность становится залогом чувства безопасности и позволяет роману развиваться.

По словам Ксении Мишиной, любовь и верность всегда были в ее понимании одним целым. Возможно, в начале отношений еще есть место для конкуренции, но после опыта сближения, преданность становится залогом чувства безопасности и позволяет роману развиваться. Любовь – это путь. Актриса отметила, что это не вопрос судьбы, а решение. В отношениях нужно работать, и, в первую очередь, над собой.

Знаете, как у психологов, чтобы стать профессионалом, нужно сначала пройти сотни часов личной терапии, проработать свои травмы, чтобы не видеть их в каждом клиенте. Так же и в отношениях, нужно видеть напротив человека, а не свои боли и страхи, – отметила Ксения Мишина.

Любовь невозможна без уважения. Нужно уважать путь партнера, его взгляды, выборы. И такое отношение, по мнению Ксении Мишиной, вернет человеку такое же уважение. В то же время в паре появится следующая важнейшая ценность – свобода.

Нужно уважать путь партнера, его взгляды, выборы. И такое отношение, по мнению Ксении Мишиной, вернет человеку такое же уважение. В то же время в паре появится следующая важнейшая ценность – свобода. Свобода и безопасность. Жизненно важно иметь пространство, в котором вас принимают такой, какой вы являетесь. И речь идет о профессии, финансовом состоянии, количестве детей, вере, бытовых привычках и тому подобное. Но, по мнению Ксении Мишиной, нужно сначала научиться создавать такое пространство для партнера, тогда и он будет так же относиться к вам. И именно в таких отношениях живет настоящая любовь, от которой никто никогда никуда не уйдет!

Жизненно важно иметь пространство, в котором вас принимают такой, какой вы являетесь. И речь идет о профессии, финансовом состоянии, количестве детей, вере, бытовых привычках и тому подобное. Но, по мнению Ксении Мишиной, нужно сначала научиться создавать такое пространство для партнера, тогда и он будет так же относиться к вам. И именно в таких отношениях живет настоящая любовь, от которой никто никогда никуда не уйдет! Любовь – это непрерывный процесс совместного развития. Без этого отношения напоминают пропасть, где есть разница мировоззрений, ощущений, отсутствие взаимного наполнения или вдохновения.

Что известно о шоу "Холостячка"

Весной завершился 10 сезон романтического проекта "Холостяк". После этого были слухи, что якобы в новом сезоне искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. 29 мая представители "СТБ" официально подтвердили эту информацию, заявив, что новой героиней станет актриса Ксения Мишина.

Да, я действительно верю, что любовь можно встретить повсюду. В частности, на проекте. Я привыкла к камерам. Они – огромная часть моей жизни. Но на этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую, – отметила Ксения Мишина.

Премьера "Холостячки" запланирована на 23 октября. Ведущим шоу станет Григорий Решетник, который ведет проект уже 11 сезонов подряд.