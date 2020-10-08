Украинская актриса и главная героиня романтического шоу "Холостячка" Ксения Мишина постоянно находится под прицелом камер. Звезда призналась, что от бешеного ритма отдыхает и восстанавливается только дома.

31-летняя Ксения Мишина после победы на "Танцах со звездами" решилась на съемки реалити-шоу "Холостячка". Их она сочетает с ролями в кино, поэтому большинство своего времени проводит перед камерами. Она не скрывает, что такое внимание со стороны режиссеров, операторов и публики очень истощает. В инстаграм-профиле звезда призналась, что по-настоящему релаксирует и восстанавливает силы только дома.

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Именно в собственной квартире в Киеве Ксения Мишина скрывается от реальности, полностью расслабляется и является собой. Дом она обустроила на свой вкус, поэтому в нем чувствует себя уютно и комфортно.

Когда на тебя направлены глаза камер, свет и глаза тех, кто узнает, ты хочешь, не хочешь, но устаешь. Я будто все время в кадре, и в голове сценарий, а дома я могу погрузиться в глубину, там мое место силы и место трансформаций,

– отметила "Холостячка".

Ксения Мишина призналась, что даже разбросанные игрушки Платона, электросамокат посреди квартиры и косточка от персика отнюдь ее не раздражают. Такие детали напоминают актрисе о будничной жизни без света софитов и камер. Звезда обожает, когда дома вкусно пахнет, а в ее холодильнике всегда есть сладости.