Ім'я Марія є досить поширеним в Україні, а найвідоміша жінка з цим іменем є мати Ісуса Христа. У Старому заповіті це ім'я також носила сестра Мойсея. З нагоди такого гарного свята ми підготували добірку привітань у прозі та віршах, щоб ви могли привітати Марій з їх Днем ангела, зазначає 24 канал.

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День ангела Марії – привітання у віршах

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

У день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають зі всіх сторін,

З Днем ангела Марії найкращі привітання!

***

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай в вазу ставить "хтось" завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання!

***

Вітаю з іменинами Марії,

Бажаю хай здійсняться заповітні мрії,

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

У домі хай поселиться достаток,

Хай у вазу ставить хтось завжди букет ромашок,

Хай буде добра доля та кохання,

Щаслива усмішка і ввечері, і зрання.

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Привітання з Днем ангела Марії – вірші та проза / Фото Canva

Твоє ім'я Марія – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

З Днем ангела Марію вітаємо,

Щастя й долі тобі ми бажаємо,

Здоров'я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співає,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай Марії помагає,

Ангел покровитель!

***

Нехай під крилами своїми

Марію ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле!

День ангела Марії – привітання з іменинами, вірші, проза / Фото Canva

Привітання у прозі з Днем ангела Марії

Люба, Маріє! Вітаю тебе з Днем ангела. Нехай ангел-охоронець оберігає тебе на кожному кроці. Хай піклується про твоїх близьких і слідує за тобою, де б ти не була.

***

Марія, щиро вітаю! Бажаю, щоб твоє життя було запаморочливо захопливе та іскристо яскраве! Щастя тобі, справжнього кохання, прекрасних друзів, підтримки рідних. Нехай у тебе завжди буде гарний настрій, прекрасне самопочуття і повна задоволеність в душі! Бажаю завжди бути такою доброю, енергійною, веселою, сміливою, відвертою, дивовижною. Нехай кожен день служить для твоєї чарівної усмішки, нехай у твоєму житті буде і радість, і любов, і щастя, і удача.

***

Марія, вітаю тебе з Днем ангела. Нехай твій охоронець завжди буде з тобою, нехай твоя сила ані на мить не ослабне, нехай твоя краса ані на хвилину не згасне. Бажаю з доброю надією йти тільки вперед.

***

Цей день немов створений для подарунків і квітів – вітати тебе, Маріє, уже готовий цілий світ. Бажаю, щоб здійснилися всі твої мрії, щоб ти завжди крокувала життєвою стежиною з успіхом і удачею. Нехай любов дарує ласку, віру, ніжність і тепло. Щоб жила ти, немов у казці, щоб у світ несла добро!

З Днем ангела Марії – привітання зі святом, проза, вірші / Фото Canva

Дорога Маріє, з Днем ангела! Твоя небесна опікунка подарувала тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір подарунків і пишається тим ім'ям, що дарували тобі твої батьки. Вітаю зі святом!

***

Марія, вітаю з чистим і світлим святом, днем ​​твого ангела-хранителя. Бажаю тобі ніколи не сумніватися в його допомозі й рішеннях. Іноді через випробування ми отримуємо цінні уроки життя і все це відбувається не дарма, хоч іноді й болісно. Бажаю тобі, щоб таких уроків було менше, щоб по життю були добрі сюрпризи, світлі люди та радісні події.

***

Марійко, бажаю тобі цвісти й пахнути, немов прекрасна квіточка! Залишайся королевою для свого улюбленого короля, адже ви неймовірно красива і гармонійна пара! Нехай у тебе в житті завжди буде міцна опора у вигляді рідних і друзів! Нехай всі твої мрії та бажання обов'язково збудуться! Нехай буде довгим і щасливим твій шлях по життю, нехай поруч завжди будуть дорогі серцю люди та вірні друзі. Бажаю тобі, Машенько, здоров'я, добробуту, ангельської краси та щирої щедрості душі.

***

Марія, вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і у хвилини радості й у хвилини смутку, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він — підніме, коли ти заплачеш — втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.