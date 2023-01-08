Марії наділені такими рисами, як доброта, надійність, порядність і гуманність. Вони завжди готові прийти на допомогу й подати руку тим, хто потрапив у біду, зазначає 24 канал.

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День ангела Марії святкують декілька разів у році:

8, 12 та 31 січня;

8, 19 і 25 лютого;

2 та 20 березня;

2, 14, 17, 21 та 25 квітня;

10 і 17 травня;

5, 11, 15, 17, 20, 22, 24 та 25 червня;

17 та 25 липня;

4, 18, 22 і 24 серпня;

8, 21 та 28 вересня;

2, 11 та 21 жовтня;

11 і 15 листопада.

Картинки-привітання з Днем ангела Марії

Картинки з Днем ангела Марії 2023 / Фото "То є Львів"

Картинки-привітання з Днем ангела Марії / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з Днем ангела Марії 2023 / Фото "Факти"

Привітання з Днем ангела Марії у картинках / Фото "Радіо ТРЕК"

Картинки-привітання з Днем ангела Марії / Фото з відкритих джерел

День ангела Марії 2023 – картинки-привітання, гарні листівки / Фото "УНІАН"

З Днем ангела Марії – картинки-привітання з іменинами / Фото "Факти"

День ангела Марії – чудові листівки для найрідніших / Фото "ТСН"

Гарні листівки-привітання з Днем ангела Марії / Фото "Доброта"