Марії наділені такими рисами, як доброта, надійність, порядність і гуманність. Вони завжди готові прийти на допомогу й подати руку тим, хто потрапив у біду, зазначає 24 канал.
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День ангела Марії святкують декілька разів у році:
- 8, 12 та 31 січня;
- 8, 19 і 25 лютого;
- 2 та 20 березня;
- 2, 14, 17, 21 та 25 квітня;
- 10 і 17 травня;
- 5, 11, 15, 17, 20, 22, 24 та 25 червня;
- 17 та 25 липня;
- 4, 18, 22 і 24 серпня;
- 8, 21 та 28 вересня;
- 2, 11 та 21 жовтня;
- 11 і 15 листопада.
Картинки-привітання з Днем ангела Марії
Картинки з Днем ангела Марії 2023 / Фото "То є Львів"
Картинки-привітання з Днем ангела Марії / Фото "ТСН"
Картинки-привітання з Днем ангела Марії 2023 / Фото "Факти"
Привітання з Днем ангела Марії у картинках / Фото "Радіо ТРЕК"
Картинки-привітання з Днем ангела Марії / Фото з відкритих джерел
День ангела Марії 2023 – картинки-привітання, гарні листівки / Фото "УНІАН"
З Днем ангела Марії – картинки-привітання з іменинами / Фото "Факти"
День ангела Марії – чудові листівки для найрідніших / Фото "ТСН"
Гарні листівки-привітання з Днем ангела Марії / Фото "Доброта"