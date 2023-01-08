Имя Мария довольно распространено в Украине, а самая известная женщина с этим именем есть мать Иисуса Христа. В Ветхом Завете это имя также носила сестра Моисея. По случаю такого хорошего праздника мы подготовили подборку поздравлений в прозе и стихах, чтобы вы могли поздравить Марий с их Днем ангела, отмечает 24 канал.

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День ангела Марии – поздравление в стихах

С праздником тебя, Мария!

Пускай захватит эйфория,

Веселье, счастье и успех,

Сопровождает звонкий смех.

Пусть ангелы вокруг летают,

Пусть твою душу охраняют.

И красоту пусть берегут,

Тебе лишь радости несут.

Желаю жизни сладкой, вкусной,

Судьбы прекрасной и искусной.

Ты — совершенство, это знай,

Словно звезда всегда блистай.

***

Поздравляю с именинами Марии,

Желаю пусть исполнятся заветные мечты,

Чего не хватает – пусть прибудет,

Пусть в жизни все, что нужно, будет!

В доме пусть поселится изобилие,

Пусть в вазу ставит кто-то всегда букет ромашек,

Да будет хорошая судьба и любовь,

Счастливая улыбка и вечером, и с утра.

***

Пусть Марию нашу ангел хранит,

И во всем ей всегда помогает!

Пусть тебе Господь с неба,

Добавляет все, что нужно.

Чтобы хорошее сердце было,

И всем помогала,

Расцветала, богатела,

И с годами молодела.

Друзья, чтобы добра желали,

На работе уважали,

Чтобы жить было мило,

Чтобы всегда была счастлива!

Поздравления с Днем ангела Марии – стихи и проза / Фото Canva

Твое имя Мария – лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

***

С Днем ангела Марию поздравляем,

Счастья и судьбы тебе мы желаем,

Здоровья, небесной благодати,

Мира и согласия всегда в доме.

Пусть любовь неугасимо светит,

Пусть судьба радостно поет,

Для тебя все лучшие цветы

И самые любезные слова.

***

В день праздничный греют душу,

Теплые пожелания,

Настроение праздника в сердце творят,

Искренние поздравления!

В именины мы желаем,

И каждый день и ежесекундно,

Пусть Марии помогает,

Ангел покровитель!

***

Пусть под крыльями своими

Марию ангел бережет,

Дарит только приятные мгновения,

И судьбу добрую пусть пошлет!

День ангела Марии – поздравления с именинами, стихи, проза / Фото Canva

Поздравления в прозе с Днем ангела Марии

Дорогая, Мария! Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу. Пусть заботится о твоих близких и следует за тобой, где бы ты ни была.

***

Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была удивительно увлекательной и искристо яркой! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полное удовлетворение в душе! Желаю всегда быть такой доброй, энергичной, веселой, смелой, откровенной, удивительной. Пусть каждый день служит для твоей очаровательной улыбки, пусть в твоей жизни будет и радость, и любовь, и счастье, и удача.

***

Мария, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой охранник всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с хорошей надеждой идти только вперед.

***

Этот день словно создан для подарков и цветов – приветствовать тебя, Мария, уже готов целый мир. Желаю, чтобы сбылись все твои мечты, чтобы ты всегда шагала жизненной тропой с успехом и удачей. Пусть любовь дарит милость, веру, нежность и тепло. Чтобы жила ты, как в сказке, чтобы в мир несла добро!

С Днем ангела Марии – поздравления с праздником, проза, стихи / Фото Canva

Дорогая Мария, с Днем ангела! Твоя небесная покровительница подарила тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор подарков и гордится тем именем, которое дарили тебе родители. Поздравляю с праздником!

***

Мария, поздравляю с чистым и светлым праздником, днем твоего ангела-хранителя. Желаю тебе никогда не сомневаться в его помощи и решениях. Иногда через испытания мы получаем ценные уроки жизни и все это происходит не зря, хоть иногда и болезненно. Желаю тебе, чтобы таких уроков было поменьше, чтобы по жизни были хорошие сюрпризы, светлые люди и радостные события.

***

Маша, желаю тебе цвести и пахнуть, словно прекрасный цветочек! Оставайся королевой для своего любимого короля, ведь вы невероятно красивая и гармоничная пара! Пусть у тебя в жизни всегда будет крепкая опора в виде родных и друзей! Пусть все твои мечты и желания обязательно сбудутся! Пусть будет долгим и счастливым твой путь по жизни, пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди и верные друзья. Желаю тебе, Машенька, здоровья, благополучия, ангельской красоты и искренней щедрости души.

***

Мария, поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты скорби, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.