Имя Мария довольно распространено в Украине, а самая известная женщина с этим именем есть мать Иисуса Христа. В Ветхом Завете это имя также носила сестра Моисея. По случаю такого хорошего праздника мы подготовили подборку поздравлений в прозе и стихах, чтобы вы могли поздравить Марий с их Днем ангела, отмечает 24 канал.
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День ангела Марии – поздравление в стихах
С праздником тебя, Мария!
Пускай захватит эйфория,
Веселье, счастье и успех,
Сопровождает звонкий смех.
Пусть ангелы вокруг летают,
Пусть твою душу охраняют.
И красоту пусть берегут,
Тебе лишь радости несут.
Желаю жизни сладкой, вкусной,
Судьбы прекрасной и искусной.
Ты — совершенство, это знай,
Словно звезда всегда блистай.
***
Поздравляю с именинами Марии,
Желаю пусть исполнятся заветные мечты,
Чего не хватает – пусть прибудет,
Пусть в жизни все, что нужно, будет!
В доме пусть поселится изобилие,
Пусть в вазу ставит кто-то всегда букет ромашек,
Да будет хорошая судьба и любовь,
Счастливая улыбка и вечером, и с утра.
***
Пусть Марию нашу ангел хранит,
И во всем ей всегда помогает!
Пусть тебе Господь с неба,
Добавляет все, что нужно.
Чтобы хорошее сердце было,
И всем помогала,
Расцветала, богатела,
И с годами молодела.
Друзья, чтобы добра желали,
На работе уважали,
Чтобы жить было мило,
Чтобы всегда была счастлива!
Поздравления с Днем ангела Марии – стихи и проза / Фото Canva
Твое имя Мария – лучшее из имен,
Каким тебя благословила мать,
И ангел взял тебя под свой покров,
Чтобы до конца жизни оберегать!
Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,
С тобой вместе пусть скорбит и радуется,
Ты верь ему, потому что он не подведет,
На него всегда будет и есть надежда!
***
С Днем ангела Марию поздравляем,
Счастья и судьбы тебе мы желаем,
Здоровья, небесной благодати,
Мира и согласия всегда в доме.
Пусть любовь неугасимо светит,
Пусть судьба радостно поет,
Для тебя все лучшие цветы
И самые любезные слова.
***
В день праздничный греют душу,
Теплые пожелания,
Настроение праздника в сердце творят,
Искренние поздравления!
В именины мы желаем,
И каждый день и ежесекундно,
Пусть Марии помогает,
Ангел покровитель!
***
Пусть под крыльями своими
Марию ангел бережет,
Дарит только приятные мгновения,
И судьбу добрую пусть пошлет!
День ангела Марии – поздравления с именинами, стихи, проза / Фото Canva
Поздравления в прозе с Днем ангела Марии
Дорогая, Мария! Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на каждом шагу. Пусть заботится о твоих близких и следует за тобой, где бы ты ни была.
***
Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была удивительно увлекательной и искристо яркой! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полное удовлетворение в душе! Желаю всегда быть такой доброй, энергичной, веселой, смелой, откровенной, удивительной. Пусть каждый день служит для твоей очаровательной улыбки, пусть в твоей жизни будет и радость, и любовь, и счастье, и удача.
***
Мария, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть твой охранник всегда будет с тобой, пусть твоя сила ни на миг не ослабнет, пусть твоя красота ни на минуту не угаснет. Желаю с хорошей надеждой идти только вперед.
***
Этот день словно создан для подарков и цветов – приветствовать тебя, Мария, уже готов целый мир. Желаю, чтобы сбылись все твои мечты, чтобы ты всегда шагала жизненной тропой с успехом и удачей. Пусть любовь дарит милость, веру, нежность и тепло. Чтобы жила ты, как в сказке, чтобы в мир несла добро!
С Днем ангела Марии – поздравления с праздником, проза, стихи / Фото Canva
Дорогая Мария, с Днем ангела! Твоя небесная покровительница подарила тебе множество качеств: доброта, уважение к другим, искренность и честность. Желаю тебе не растерять этот ценный набор подарков и гордится тем именем, которое дарили тебе родители. Поздравляю с праздником!
***
Мария, поздравляю с чистым и светлым праздником, днем твоего ангела-хранителя. Желаю тебе никогда не сомневаться в его помощи и решениях. Иногда через испытания мы получаем ценные уроки жизни и все это происходит не зря, хоть иногда и болезненно. Желаю тебе, чтобы таких уроков было поменьше, чтобы по жизни были хорошие сюрпризы, светлые люди и радостные события.
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Маша, желаю тебе цвести и пахнуть, словно прекрасный цветочек! Оставайся королевой для своего любимого короля, ведь вы невероятно красивая и гармоничная пара! Пусть у тебя в жизни всегда будет крепкая опора в виде родных и друзей! Пусть все твои мечты и желания обязательно сбудутся! Пусть будет долгим и счастливым твой путь по жизни, пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди и верные друзья. Желаю тебе, Машенька, здоровья, благополучия, ангельской красоты и искренней щедрости души.
***
Мария, поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты скорби, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.