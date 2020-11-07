Солістка популярного гурту The Hardkiss, учасниця проєкту "Танці з зірками 2020" Юлія Саніна поділилася світлиною, де показала, як виглядає вдома.

Знаменитості часто постають перед камерами у розкішних образах, проте не завжди діляться світлинами, де показують, який зовнішній вигляд мають у домашній атмосфері. Так, вокалістка одного з найпопулярніших українських гуртів вирішила оприлюднити селфі з будинку на особистій сторінці в інстаграмі.

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Юлія Саніна позувала, сидячи на кріслі, на тлі білосніжної стіни. Знаменитість постала перед камерою у спортивному вбранні від відомого бренду Puma. Світшот бежевого кольору дуже пасував виконавиці.

Як Юлія Саніна виглядає у повсякденному житті

Проте найбільше привертає увагу макіяж та зачіска Юлії. Вона зображена на фото з мокрим волоссям. Ймовірно, зробила знімок після того, як прийняла душ. У повсякденному житті зірка майже не користується косметикою. Вона продемонструвала чисту та здорову шкіру, тон якої вирівняла за допомогою невеликої кількості тонального засобу. Також нафарбувала вії тушшю. Завершила повсякденний look мінімалістичними сережками.



Чарівна Юлія Саніна / Instagram / @the_hardkiss