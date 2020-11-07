Солистка популярной группы The Hardkiss, участница проекта "Танцы со звездами 2020" Юлия Санина поделилась фотографией, где показала, как выглядит дома.

Знаменитости часто появляются перед камерами в роскошных образах, однако не всегда делятся фотографиями, где показывают, какой внешний вид имеют в домашней атмосфере. Так, вокалистка одной из самых популярных украинских групп решила обнародовать селфи из дома на личной странице в инстаграме.

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Юлия Санина позировала, сидя на кресле, на фоне белоснежной стены. Знаменитость предстала перед камерой в спортивном наряде от известного бренда Puma. Свитшот бежевого цвета очень подходил исполнительнице.

Как Юлия Санина выглядит в повседневной жизни

Однако больше всего привлекает внимание макияж и прическа Юлии. Она изображена на фото с мокрыми волосами. Вероятно, сделала снимок после того, как приняла душ. В повседневной жизни звезда почти не пользуется косметикой. Она продемонстрировала чистую и здоровую кожу, тон которой выровняла с помощью небольшого количества тонального средства. Также накрасила ресницы тушью. Завершила повседневный look минималистичными серьгами.



Очаровательная Юлия Санина / Instagram / @the_hardkiss