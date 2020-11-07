С нюдовым макияжем: Юлия Санина показала, как выглядит дома – фото
Солистка популярной группы The Hardkiss, участница проекта "Танцы со звездами 2020" Юлия Санина поделилась фотографией, где показала, как выглядит дома.
Знаменитости часто появляются перед камерами в роскошных образах, однако не всегда делятся фотографиями, где показывают, какой внешний вид имеют в домашней атмосфере. Так, вокалистка одной из самых популярных украинских групп решила обнародовать селфи из дома на личной странице в инстаграме.
Читайте также Хэллоуинский бал: Юлия Санина прокомментировала 10 выпуск "Танцев со звездами"
Юлия Санина позировала, сидя на кресле, на фоне белоснежной стены. Знаменитость предстала перед камерой в спортивном наряде от известного бренда Puma. Свитшот бежевого цвета очень подходил исполнительнице.
Как Юлия Санина выглядит в повседневной жизни
Однако больше всего привлекает внимание макияж и прическа Юлии. Она изображена на фото с мокрыми волосами. Вероятно, сделала снимок после того, как приняла душ. В повседневной жизни звезда почти не пользуется косметикой. Она продемонстрировала чистую и здоровую кожу, тон которой выровняла с помощью небольшого количества тонального средства. Также накрасила ресницы тушью. Завершила повседневный look минималистичными серьгами.
Очаровательная Юлия Санина / Instagram / @the_hardkiss
Поделиться новостью