У яскравій кофті та з нюдовим макіяжем: Юлія Саніна показала домашній образ – фото
Лідерка гурту The Hardkiss, учасниця проєкту "Танці з зірками" Юлія Саніна поділилася світлиною, де показала яскравий домашній образ.
Ефектним кадром артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Юлія вирішила вкотре продемонструвати, як виглядає вдома, а також зізналася, що підіймає настрій яскравим образом.
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Домашній look Юлії Саніної
Співачка постала перед камерою у кофті кислотного зеленого кольору з чорними вставками. Такий look чудово підіймає настрій у похмуру осінню погоду.
Також увагу привертає макіяж виконавиці. Вона нанесла на обличчя тональний крем, який гарно вирівняв тон та підкреслив натуральну вроду. Повіки Юлія нафарбувала коричневими тінями, а вії – чорною тушшю. На губах у Саніної бачимо матову помаду нюдового кольору, а також на щічках бачимо рум'яни, які додали образові свіжості.
Волосся співачка забрала з одного боку на обличчя, чим зробила свій аутфіт зухвалішим.
Домашній look Юлії Саніної / Instagram / @the_hardkiss
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