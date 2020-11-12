Лідерка гурту The Hardkiss, учасниця проєкту "Танці з зірками" Юлія Саніна поділилася світлиною, де показала яскравий домашній образ.

Ефектним кадром артистка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Юлія вирішила вкотре продемонструвати, як виглядає вдома, а також зізналася, що підіймає настрій яскравим образом.

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Домашній look Юлії Саніної

Співачка постала перед камерою у кофті кислотного зеленого кольору з чорними вставками. Такий look чудово підіймає настрій у похмуру осінню погоду.

Також увагу привертає макіяж виконавиці. Вона нанесла на обличчя тональний крем, який гарно вирівняв тон та підкреслив натуральну вроду. Повіки Юлія нафарбувала коричневими тінями, а вії – чорною тушшю. На губах у Саніної бачимо матову помаду нюдового кольору, а також на щічках бачимо рум'яни, які додали образові свіжості.

Волосся співачка забрала з одного боку на обличчя, чим зробила свій аутфіт зухвалішим.



Домашній look Юлії Саніної / Instagram / @the_hardkiss