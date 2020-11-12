Лидер группы The Hardkiss, участница проекта "Танцы со звездами" Юлия Санина поделилась фотографией, где показала яркий домашний образ.

Эффектным кадром артистка поделилась на личной странице в инстаграме. Юлия решила в очередной раз продемонстрировать, как выглядит дома, а также призналась, что поднимает настроение ярким образом.

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Домашний look Юлии Саниной

Певица предстала перед камерой в кофте кислотного зеленого цвета с черными вставками. Такой look прекрасно поднимает настроение в пасмурную осеннюю погоду.

Также внимание привлекает макияж исполнительницы. Она нанесла на лицо тональный крем, который хорошо выровнял тон и подчеркнул натуральную красоту. Веки Юлия накрасила коричневыми тенями, а ресницы – черной тушью. На губах у Саниной видим матовую помаду нюдового цвета, а также на щечках видим румяна, которые добавили образу свежести.

Волосы певица убрала с одной стороны на лицо, чем сделала свой аутфит более дерзким.



Домашний look Юлии Саниной / Instagram / @the_hardkiss