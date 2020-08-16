9 серпня в Білорусі після вибору президента почались масові протести та заворушення. Багато українських знаменитостей у своїх соціальних мережах підтримали білорусів.

Євген Клопотенко, український кухар, переможець "МастерШеф-5", у своєму інстаграмі висловив свою думку стосовно протестів.

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Євген вважає, що революція – це великий вибух, який дає швидкий результат. Люди згодом заспокоюються і вважають, що це кінець, але це не так. Найбільші зміни починаються вже після того вибуху. Клопотенко стверджує, що українці зробили й дві революції, але не вистачило духу довести все до кінця, тому ми стикнулись з наслідками.

Тому, білоруси, знайте: ви вже не зупинитесь і переможете, це лише справа часу. Але пам'ятайте, що головне почнеться потім. Україна з вами, –

написав Євген.

Перелік зірок, що також підтримали чи засудили протести в Білорусі читайте тут.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові мітинги через незгоду народу з результатами вибору президента. Офіційні дані стверджують, що перемогу здобув Олександр Лукашенко, однак зафіксовані численні фальсифікації. Вчора тривала мирна акція вшанування памяті вбитого ОМОНом мітингувальника.