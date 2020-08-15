80-річний американський кіноактор і зірка бойовиків Чак Норріс особисто звернувся до Олександра Лукашенка. Він образливо назвав його "Саша нуль відсотків" і пригрозив, що змусить плакати, якщо репресії проти білорусів не припиняться. Відео швидко розлетілось мережею

У соцмережах набуває популярності відеозвернення голлівудського актора Чака Норріса до президента Білорусі Лукашенка. Ролик з'явився у ютубі. Зірка назвав диктатора "Саша нуль відсотків" та "Містером тарганом". Саме так його називають протестувальники й противники режиму.

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Так, актор, який здобув світову популярність і визнання завдяки ролям непереможного бійця, пообіцяв навідатись до Лукашенка особисто, якщо насилля над мирним населенням Білорусі не зупиниться.

"Я б хотів сказати кілька слів Саші на прізвисько "Саша нуль відсотків" і "Містер тарган". Ти знаєш, коли я нарізаю цибулю, то плачу не я, плаче цибуля. Тому якщо ти не перестанеш робити те, що робиш зараз, я приїду в одну з твоїх резиденцій і змушу тебе плакати", – оголосив Чак Норріс.

Отлично просто. Чак Норрис заявил что приедет в резиденцию к Лукашенко и заставит его ПЛАКАТЬ! pic.twitter.com/a7rAutwPnm — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 15, 2020

Проте відео не з'явилось на жодній з офіційних сторінок актора. У мережі вже встигли припустити, що знаменитість записав ролик завдяки сервісу Cameo, на якому можна замовити в зірок індивідуальний запис за встановлену плату. Тому користувачі впевнені, що Чак Норріс навіть не підозрював про те, що звертається саме до Лукашенка.

Інші ж наголошують, що сучасні технології дозволяють змінювати людям голос, обличчя і створювати з ними будь-яке зображення. Це свідчить про те, що сам Чак Норріс може навіть не бути причетним до шаленої популярності на просторах соцмереж.