80-летний американский киноактер и звезда боевиков Чак Норрис лично обратился к Александру Лукашенко. Он оскорбительно назвал его "Саша ноль процентов" и пригрозил, что заставит плакать, если репрессии против белорусов не прекратятся. Видео быстро разлетелось по сети

В соцсетях набирает популярность видеообращение голливудского актера Чака Норриса к президенту Беларуси Лукашенко. Ролик появился в ютубе. Звезда назвал диктатора "Саша ноль процентов" и "Мистером тараканом". Именно так его называют протестующие и противники режима.

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Так, актер, который получил мировую известность и признание благодаря ролям непобедимого бойца, пообещал наведаться к Лукашенко лично, если насилие над мирным населением Беларуси не остановится.

"Я бы хотел сказать несколько слов Саше по прозвищу "Саша ноль процентов" и "Мистер таракан". Ты знаешь, когда я нарезаю лук, то плачу не я, плачет лук. Поэтому если ты не перестанешь делать то, что делаешь сейчас, я приеду в одну из твоих резиденций и заставлю тебя плакать", – объявил Чак Норрис.

Отлично просто. Чак Норрис заявил что приедет в резиденцию к Лукашенко и заставит его ПЛАКАТЬ! pic.twitter.com/a7rAutwPnm — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) August 15, 2020

Однако видео не появилось ни на одной из официальных страниц актера. В сети уже успели предположить, что знаменитость записал ролик благодаря сервису Cameo, на котором можно заказать у звезд индивидуальную запись за установленную плату. Поэтому пользователи уверены, что Чак Норрис даже не подозревал о том, что обращается именно к Лукашенко.

Другие же отмечают, что современные технологии позволяют менять людям голос, лицо и создавать с ними любое изображение. Это свидетельствует о том, что сам Чак Норрис может даже не быть причастным к большой популярности на просторах соцсетей.