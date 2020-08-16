9 августа в Беларуси после выбора президента начались массовые протесты и беспорядки. Многие украинские знаменитости в своих социальных сетях поддержали белорусов.

Евгений Клопотенко, украинский повар, победитель "МастерШеф-5", в своем инстаграме высказал мнение относительно протестов.

Читайте также Заставлю тебя плакать: Чак Норрис лично пригрозил Лукашенко – курьезное видео

Евгений считает, что революция – это большой взрыв, который дает быстрый результат. Люди впоследствии успокаиваются и считают, что это конец, но это не так. Самые большие изменения начинаются уже после того взрыва. Клопотенко утверждает, что украинцы сделали две революции, но не хватило духу довести все до конца, поэтому мы столкнулись с последствиями.

Поэтому, белорусы, знайте: вы уже не остановитесь и победите, это лишь дело времени. Но помните, что главное начнется потом. Украина с вами,

– написал Евгений.

Список звезд, которые также поддержали или осудили протесты в Беларуси, читайте здесь.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые митинги из-за несогласия народа с результатами выбора президента. Официальные данные утверждают, что победу одержал Александр Лукашенко, однако зафиксированы многочисленные фальсификации. Вчера продолжалась мирная акция памяти убитого ОМОНом митингующего.