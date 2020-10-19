Минуло 6 років, відколи Єва Мендес радувала своїх прихильників новими ролями. Днями голлівудська актриса натякнула, що може відновити акторську кар'єру. Журналісти 24 каналу вирішили нагадати, якими гарячими ролями відома Єва Мендес.

Повернення Єви Мендес в Голлівуд

Востаннє актриса Єва Мендес погоджувалась на роль у 2014 році. Тоді знаменита американська красуня зіграла у фантастичній стрічці "Як спіймати монстра", передає 24 канал.

До теми Після 6 років паузи Єва Мендес готова повернутись до акторської кар'єри

Поява на світ двох доньок кардинально змінила плани актриси: Єва Мендес обрала виховання дітей замість побудови кар'єри. Раян Гослінг підтримав рішення коханої, про що неодноразово наголошував в інтерв'ю. Та тепер, коли Есмеральді виповнилось 6 років, а Амаді – 4, їхня зіркова матуся готова повернутись до роботи.

Наразі Єва Мендес не озвучує назву проєкту, в якому хотіла б зіграти, однак впевнено заявляє, що має чималі амбіції щодо роботи в Голлівуді. А поки прихильники запальної красуні в очікуванні нових фільмів з актрисою, журналісти 24 каналу вирішили пригадати 5 звабливих ролей Єви Мендес.

5 найспекотніші кінороботи Єви Мендес

"Подвійний форсаж" (2003)

Однією з найяскравіших ролей Єви Мендес залишається фільм "Подвійний форсаж". У стрічці актриса приміряла образ звабливої агентки ФБР Моніки Фуєнтес.



Єва Мендес у фільмі "Подвійний форсаж" / Фото PopSugar

За сюжетом, дівчина працює під прикриттям, збираючи докази проти впливового злочинця Верона. Їй на допомогу відправляють двох вуличних гонщиків, які мають взяти участь у спецоперації в обмін на волю.

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Єва Мендес зіграла спокусливу спецагентку під прикриттям / Фото Pinterest

"Метод Хітча" (2007)

Особливо спокусливою Єва Мендес постала у романтичній комедії "Метод Хітча", де її партнером по фільму виступив Вілл Сміт. За сюжетом, чоловік має нетипову роботу: він допомагає хлопцям закохати в себе дівчину мрії. Та за справу він береться тільки тоді, коли бачить, що в чоловіка є почуття до обраниці.

Виявиться, що всі правила Хітча не працюють на журналістці Сарі Міллас, в яку закохався сам спокусник.



Єва Мендес і Вілл Сміт у фільмі "Метод Хітча" / Фото Pinterest

Завдяки комедії "Метод Хітча" Єва Мендес довела: привабливо можна виглядати навіть у звичному для всіх офісному вбранні.



Сексуальна Єва Мендес / Фото The Film Experience

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"Володарі ночі" (2007)

Не менш спокусливою Єва Мендес постає і у фільмі "Володарі ночі". Актриса перевтілилась у сексапільну Аманду, примірявши приголомшливі приталені сукні та корсети.



Зваблива Єва Мендес / Фото Pinterest



Неперевершена Єва Мендес / Фото Pinterest

Фільм "Володарі ночі" розповідає про нічний клуб El Caribe, що процвітає в Нью-Йорку. Та нікому з мафії невідомо, що керує закладом Боббі Грін – нащадок родини поліцейських. Під час облави Боббі затримують правоохоронці, а чоловік має прийняти непросте рішення: погодитись на допомогу родичів чи повернутись до кримінального життя.

"Жінки" (2008)

У цій кінострічці Єва Мендес зіграла спокусливу коханку бізнесмена. Про його зраду дізнається дружина Мері, яка вирішує познайомитись зі своєю суперницею. І краса розлучниці, яка працює у звичайному парфумерному магазині, ще більше пригнічує головну героїню. Жінка з підтримкою найближчих подруг переживає розлучення та намагається налагодити своє життя.

І хоч роль Єви Мендес була другорядною, її поява в кадрі зуміла прикувати увагу всіх глядачів. Та це й не дивно, адже фігура актриси викликає тільки захват.



Єва Мендес у фільмі "Жінки" / Фото Vulture