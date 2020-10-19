Прошло 6 лет с тех пор, как Ева Мендес радовала своих поклонников новыми ролями. На днях голливудская актриса намекнула, что может возобновить актерскую карьеру. Журналисты 24 канала решили напомнить, какими горячими ролями известна Ева Мендес.

Возвращение Евы Мендес в Голливуд

В последний раз актриса Ева Мендес соглашалась на роль в 2014 году. Тогда знаменитая американская красавица сыграла в фантастической ленте "Как поймать монстра", передает 24 канал.

К теме После 6 лет паузы Ева Мендес готова вернуться к актерской карьере

Появление на свет двух дочерей кардинально изменило планы актрисы: Ева Мендес выбрала воспитание детей вместо построения карьеры. Райан Гослинг поддержал решение любимой, о чем неоднократно подчеркивал в интервью. И теперь, когда Эсмеральде исполнилось 6 лет, а Амаде – 4, их звездная мамочка готова вернуться к работе.

Сейчас Ева Мендес не озвучивает название проекта, в котором хотела бы сыграть, однако уверенно заявляет, что имеет немалые амбиции относительно работы в Голливуде. А пока поклонники зажигательной красавицы в ожидании новых фильмов с актрисой, журналисты 24 канала решили вспомнить 5 обольстительных ролей Евы Мендес.

5 самых жарких киноработ Евы Мендес

"Двойной форсаж" (2003)

Одной из самых ярких ролей Евы Мендес остается фильм "Двойной форсаж". В ленте актриса примерила образ обольстительного агента ФБР Моники Фуентес.



Ева Мендес в фильме "Двойной форсаж" / Фото PopSugar

По сюжету, девушка работает под прикрытием, собирая улики против влиятельного преступника Верона. Ей в помощь отправляют двух уличных гонщиков, которые должны принять участие в спецоперации в обмен на свободу.

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Ева Мендес сыграла соблазнительную спецагента под прикрытием / Фото Pinterest

"Метод Хитча" (2007)

Особенно соблазнительной Ева Мендес предстала в романтической комедии "Метод Хитча", где ее партнером по фильму выступил Уилл Смит. По сюжету, мужчина имеет нетипичную работу: он помогает ребятам влюбить в себя девушку мечты. И за дело он берется только тогда, когда видит, что у мужчины есть чувства к избраннице.

Окажется, что все правила Хитча не работают на журналистке Саре Миллас, в которую влюбился сам соблазнитель.



Ева Мендес и Уилл Смит в фильме "Метод Хитча" / Фото Pinterest

Благодаря комедии "Метод Хитча" Ева Мендес доказала: привлекательно можно выглядеть даже в привычном для всех офисном наряде.



Сексуальная Ева Мендес / Фото The Film Experience

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"Властители ночи" (2007)

Не менее соблазнительной Ева Мендес предстает и в фильме "Властители ночи". Актриса перевоплотилась в сексапильную Аманду, примерив потрясающие приталенные платья и корсеты.



Обольстительная Ева Мендес / Фото Pinterest



Непревзойденная Ева Мендес / Фото Pinterest

Фильм "Властители ночи" рассказывает о ночном клубе El Caribe, процветающем в Нью-Йорке. Но никому из мафии неизвестно, что руководит заведением Бобби Грин – потомок семьи полицейских. Во время облавы Бобби задерживают правоохранители, а мужчина должен принять непростое решение: согласиться на помощь родственников или вернуться к криминальной жизни.

"Женщины" (2008)

В этой киноленте Ева Мендес сыграла соблазнительную любовницу бизнесмена. О его измене узнает жена Мэри, которая решает познакомиться со своей соперницей. И красота разлучницы, работающей в обычном парфюмерном магазине, еще больше угнетает главную героиню. Женщина с поддержкой ближайших подруг переживает развод и пытается наладить свою жизнь.

И хоть роль Евы Мендес была второстепенной, ее появление в кадре сумело приковать внимание всех зрителей. Да это и неудивительно, ведь фигура актрисы вызывает только восторг.



Ева Мендес в фильме "Женщины" / Фото Vulture