Голливудская актриса Ева Мендес на протяжении 6 лет отказывалась от съемок в телепроектах. Кинозвезда решила уделить все свое время воспитанию двух дочерей с актером Райаном Гослингом. Но теперь, когда девочки подросли, Мендес готова возобновить свою карьеру в Голливуде.

Об этом она намекнула в интервью Sydney Morning Gerald. Ева Мендес призналась, что восхищается теми женщинами, которые умело сочетают материнство с работой. До сих пор она не задумывалась над возвращением в киноиндустрию, однако теперь актриса рассматривает такую возможность.

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"Я чувствую, мои амбиции не исчезли, я просто сосредоточилась на воспитании детей. Восхищаюсь теми женщинами, которые могут это совместить, но я точно не одна из них. И, к счастью, у меня не было нужды работать. Я понимаю, насколько мне в этом повезло. Но сейчас дочкам 6 и 4 года, я начинаю чувствовать, что мои карьерные амбиции возвращаются", – рассказала Ева Мендес.

Не обошла звездная мамочка и вопросов о карантине. Ева Мендес призналась, что с начала объявления пандемии коронавируса она с мужем Райаном Гослингом и двумя дочерьми самоизолировалась. Пара проживает в роскошном поместье в Лос-Анджелесе и заказывает продукты с доставкой на дом.

"Нам иногда кажется, что мы работаем в отеле, а наши маленькие "гости", злые и властные, всегда требуют принести им еду. И когда они ложатся спать, нам остается просто убрать везде. Как и все родители в эти времена, мы напоминаем себе: хорошо, что мы все вместе и сейчас мы в безопасности", – добавила Ева Мендес.

Что известно о карьере Евы Мендес

Ева Мендес начинала свою актерскую карьеру с рекламных роликов. Именно благодаря им в Голливуде обратили внимание на эффектную красавицу, которая приковывала взгляды зрителей. Сперва талантливой актрисе отдавали эпизодические роли. Однако лента "Тренировочный день" 2001 года заставила всех режиссеров присмотреться к Еве Мендес. В этом фильме кинозвезда перевоплотилась в главную героиню Сару и показала свое мастерство.

С тех пор Ева Мендес снялась в десятках проектов. Среди самых известных ее фильмов:

"Двойной форсаж" (2003)

"Однажды в Мексике" (2003)

"Вне времени" (2003)

"Метод Хитча" (2005)

"Призрачный всадник" (2007)

"Властители ночи" (2007)

"Мститель" (2008)

"Копы на подхвате" (2010)

"Прошлой ночью в Нью-Йорке" (2010)

"Трудный возраст" (2012).

И знаковой для Евы Мендес стала роль в драматическом фильме "Место под соснами", который вышел на экраны в 2011 году. Именно на съемках этой ленты актриса познакомилась со своим мужем Райаном Гослингом. Ева Мендес охотно вспоминает этот проект и делится с поклонниками любимыми кадрами из ленты.

Что касается родительства, то Ева Мендес и Райан Гослинг воспитывают двух дочерей – Эсмеральду и Амаду Ли. Лица девочек пара не показывает, поскольку считает, что на такое дети должны сами дать согласие.