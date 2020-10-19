Стриминговая компания Netflix объявила самый популярный сериал 2020 года. По количеству просмотров драма "Рэтчед" получила наибольший успех среди киноманов.

Как представители компании сообщили в твиттере, всего за 28 дней от премьеры сериал посмотрели более 48 миллионов человек. Такие потрясающие показатели и помогли драме "Рэтчед" завоевать первенство среди оригинальных проектов Netflix, которые презентовали в 2020 году.

Смотрите также Сериалы октября: 10 новинок, которые невозможно пропустить

Что известно о сериале "Рэтчед"

Сериал "Рэтчед" создан по мотивам знаменитого романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки", Еще в 2017 году представители Netflix анонсировали создание ленты и сразу заявили, что одним сезоном они не остановятся. Поэтому уже известно, что вскоре начнут съемки продолжения "Рэтчед".

По сюжету, медсестра Милдред Рэтчед устраивается на работу в психиатрическую больницу. Она просто одержима порядком, а потому со временем делает все для того, чтобы работники и пациенты беспрекословно выполняли их правила. Сама же Рэтчед из медсестры медленно превращается в монстра, жестокого и безжалостного. Красавица получает удовольствие от жестоких наказаний и страданий пациентов.

Зрителей поразил не только жуткий сюжет, но и актерский состав проекта. Главные роли в сериале "Рэтчед" исполнили:

Сара Полсон – медсестра Милдред Рэтчед

Джон Джон Брионс – Ричард Гановер

Финн Виттрок – Эдмунд Толлесон

Синтия Никсон – Гвендолин Бриггс

Аманда Пламмер – Луиза

Шэрон Стоун – Ленора Осгуд

Премьера сериала "Рэтчед" состоялась 18 сентября на стриминговой платформе Netflix.

Смотрите трейлер к сериалу "Рэтчед": видео